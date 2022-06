Szombathely szívében fedezett fel újabb méhlegelőt dr. Szendrő-Németh Tamás. Ismeretes, a baloldali vezetésű önkormányzat a megyeszékhely több részén alakított ki biodiverz területeket. A kezdeményezés fogadtatása vegyes volt, a területeket sokan inkább gazosnak és elhanyagoltnak látják. Németh Ákos tanácsnok után a Víztoronytól nem messze újabb méhlegelőt „avatott” dr. Szendrő-Németh Tamás vasárnapi videóbejegyzésében – a Vásárcsarnokkal szemben, a Hunyadi út és az Újvári Ede utcák közötti elzárt területen már csaknem kétméteresre nőtt a növényzet, és ott szépen fejlődtek a vadvirágok is. A terület ékes bizonyítéka annak, hogy a természetnek egy drótkerítés nem állja útját – a burjánzó növényzet ottjártunkkor beterítette a járda egy részét is, így vigyázni kell arra, nehogy a virágokra lépjünk – utóbbira a blogger is figyelmeztetett.

Dr. Szendrő-Németh Tamástól tudjuk azt is, hogy ez a méhlegelő nem az önkormányzathoz köthető. Az elkerített 376 négyzetméteres területet egy szombathelyi cég tulajdonolja; azt egy ingatlanfejlesztő és -hasznosító gazdasági társaság egyik telephelyeként jegyezték be. A cég egyik tulajdonosa pedig Molnár Miklós, az önkormányzat városstratégiai bizottságának jelenlegi tagja, a Pro Savaria Egyesület elnöke. A cég székhelye megegyezik a Pro Savaria Egyesület székhelyének címével, és a társaság bejelentett e-mailcímében ugyancsak feltűnik a Molnár Miklós név.

A terület besorolása: „kivett közterület” – erre is rámutatott Szendrő. A blogger bejegyzését követő napon, hétfőn ottjártunkkor éppen hárman dolgoztak a Vásárcsarnokkal szemben lévő elzárt területen. Az ott álló sátrakat szedték szét, hogy azokat elszállítsák. Kérdésünkre, hogy mikor kaptak megbízást a munka elvégzésére, nem kaptunk választ. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a távhőszolgáltató új ügyvezetője „megválasztásakor” jelezte-e más céges érintettségeit a közgyűlés felé, az azonban az Ángyán-jelentésből ismert, hogy három cégben is rendelkezik tulajdonjoggal Molnár. A cégnyilvántartás szerint egyikben ügyvezetőként is tevékenykedik. Az Ángyán-jelentésből derült ki az is, hogy az egykori alpolgármester a földárverések során (2015–2016.) Vas megyében 57 millió(!) forintért 43 hektárnyi területhez jutott.