Kelbert Krisztina (1981) történész, a Savaria Múzeum Történettudományi Osztályának vezetője termékeny muzeológusi pályát mutathat fel: sikeres könyvek szerzője, jelentős kiállítások kurátora, konferenciák szervezője és előadója. Nőtörténeti kutatásai mellett a szombathelyi zsidó közösség múltja foglalkoztatja. Évekig tartó aprólékos munkával igyekezett a múzeum fotótárában fellelhető képeken szereplő személyeket azonosítani, élettörténetüket felkutatni. Erre építve hozta létre 2014- ben az emlékezetkultúrában és Szombathely életében egyaránt áttörést jelentő Szemtől szemben – Képek a szombathelyi zsidóság történetéből című kiállítást – áll a laudációban, amely azzal zárul, hogy Kelbert Krisztina rendkívüli érzékenységgel és empátiával végzett kutatásai az antiszemita előítéletesség visszaszorításához, a fiatal nemzedék toleráns attitűdjének kialakításához is hozzájárulnak. Ahogyan Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke tevékenysége is, hiszen kezdettől a nyitottság jegyében vezeti a hitközséget. Az idén Mensch-díjban részesült Toronyi Zsuzsanna, Cernov Mircea és Szunyogh Szabolcs is.

Márkus Sándor és Kelbert Krisztina a díjjal

Forrás: VN