Magyarországon átlagosan 550, Szombathelyen és környékén 600-700, Kőszeg körül mintegy 800 milliméternyi csapadék hullik egy évben. Eloszlása azonban a növények fejlődése szempontjából nem mindig ideális, a hiányzó mennyiséget öntözéssel tudjuk pótolni – vázolja fel a szakember. Mint mondja, érdemes összegyűjteni a csapadékot. A természeti kincsekkel érdemes jól sáfárkodni, ráadásul a növények fejlődésének jóval ideálisabb az esővíz a csapvíznél.

Magyarázza: egy lehullott csapadék-milliméter egy liternek felel meg négyzetméterenként, tehát egy tíz milliméteres eső száz négyzetméteres tetőfelületről ezer liter vizet jelent. Az összegyűjtött vizet tárolhatjuk például felszíni hordókban, amelyet célszerű szúnyoghálóval lefedni. Vele szemben a föld alatti tároló előnye, hogy egyrészt nem látszik, másrészt hűsebben tartja az esővizet, ezáltal növeli az eltárolhatóságát. Kijuttatása ebben az esetben egyszerű kerti szivattyúval megoldható.

Mátyás Szabolcs kiemeli: az öntözésen spórolhatunk, ha a talaj felszínét mulcsoljuk. Ennek egyik jó lehetősége a tél végi metszéseknél leesett ágak aprítása. Ezzel nem terheljük a hulladékszállító vállalatot, másrészt magunknak értékes alapanyagot állítunk elő. A négy centiméter és annál kisebb átmérőjű ágak általában a házi készülékekkel is jól darálhatók. Az aprítékot 5-8 centiméter vastagon érdemes teríteni letisztított, gyommentes talajra, de friss telepítéseknél ma már gyakran használnak geotextilt is. Utóbbi még hatékonyabban gátolja a gyomosodást, elsősorban a magról kelő növények ellen nyújt jó védelmet. Mivel a fa korhad, és idővel belekerül a talajba humusz formájában, évről évre javasolt a frissítése. A szakember elárulja: ha fenyőaprítékot használunk, a talaj savanyítását is elősegítjük, ez kedvez az erikaféléknek, az áfonyának, rododendronoknak. Egyszerűbb, de kevésbé mutatós mulcsozási lehetőség a fűkaszálék cserjék, virágok alá terítése.

Ezt elegendő 3-5 centiméter vastagságban használni, mert egyébként bepenészedik. Az egynyári növények gondozása nem fejeződik be az ültetéssel. A virágok növesztéséhez tápanyagra van szükség: a balkonnövényeket érdemes kéthetente tápoldatozni, a virágágyásokba gyantaburokkal rendelkező, hosszú hatású műtrágya bedolgozását javasolja a szakember. A kedvelt egynyári virágok – muskátli, margaréta – többsége nem öntisztuló, ezekről kis metszőollóval rendszeresen távolítsuk el az elhalt részeket. Szebb is, és a növényt is megkíméljük vele, hogy ne a magérlelésre fordítson energiát.

Mátyás Szabolcs, a Harman-iskola szakoktatója végül arra is felhívja a figyelmet: a meleg hónapokban locsoljuk a komposztot, különben leáll benne a bomlási folyamat.