A többi tagintézménybe is izgalmas programokat álmodtak a szervezők, valamennyi korosztály találhatott számára tetsző időtöltést. A Smidt Múzeumba, amely a hétköznapokban is a kincsek háza, most rejtély, misztika költözött, Harry Potteré volt a főszerep. Egyebek mellett az érdeklődők hallhattak arról is, az állatoknak ténylegesen milyen tulajdonságaik vannak, és ez miként jelenik meg a történetben. Egyszeri és megismételhetetlen élményben lehetett része azoknak is, akik az Iseumba látogattak: belekukkanthattak azokba a különleges fa tárolókba, amelyekben a Romkert felszedett mozaikját konzerválták.

Évről évre több intézmény csatlakozik a rendezvénysorozathoz. A vasi megyeszékhelyen a Bartók terem, a levéltár és a MÁV-székház is szélesre tárta kapuit a látogatók előtt. Utóbbi helyszínen több kisgyermekes családdal és egy süket-néma csoporttal is találkoztunk. A régi vasúthoz köthető tárgyak mellett az egykori mozdonyra és a légópincére voltak a legtöbben kíváncsiak.