A választmányi tagoknak kedden küldött levelében Ujhelyi István azt írta, hogy bár kezdeményezésére inspiráló viták indultak, többen egyértelművé tették számára, hogy nem vele képzelik el a párt vezetését. Az európai parlamenti képviselő így visszalépett a párt társelnöki székéért folytatott "küzdelemből", hogy döntésével utat adjon Molnár Zsolt budapesti elnök elképzelésének, és Nemény András, Szombathely szocialista polgármestere lehessen az MSZP országos vezetője.

„Az ő hivatalos bejelentkezésének eddig én voltam a gátja, mert ő sem akarta tisztségért zajló testvérháborúba sodorni zsugorodó szervezetünket. Talán így feloldható az elmúlt két hónap bénultsága, és végre elindulunk egy irányba, mert a mostani helyben topogás csak roncsolja esélyeinket” - idézte Ujhelyi István levelét több baloldali portál.

A Nemény András által is támogatott helyi baloldali portálnak a polgármester úgy nyilatkozott: "tudja, hogy az MSZP-ben sokan szívesen látnák őt vezetői pozícióban. Korábban megígérte Ujhelyinek, hogyha társelnöki ambíciói lesznek, akkor először neki szól majd, de - mint mondta - nem szólt az EP-képviselőnek."

Mi is kerestük Nemény Andrást, hogy megerősítse, elindul-e a párt társelnöki székéért, ám egyelőre nem értük el. Az MSZP október 22-én tartja tisztújító kongresszusát. A korábbi társelnök, Tóth Bertalan az országgyűlési választást követően néhány héttel jelentette be: nem indul újra a pozícióért.