Kovács György először el sem akarta hinni, amikor június elején egy hétfői napon arról tájékoztatták, hogy a Gazdag Gyula Általános Iskola által használt tornacsarnokban leszakadt a mennyezet középső része mintegy 10-14 négyzetméteres területen. – A településen minden önkormányzati tulajdonban lévő épületre kötöttünk biztosítást, a tornacsarnokra is. A társaság szakértője felmérte a keletkezett kárt, írásban azonban még nem kaptunk tájékoztatást arról, jár-e kártérítés – mondta el Kovács György, aki bízik abban, hogy fizet majd a biztosító. A helyreállítási munkák megtervezése, megkezdése előtt statikusnak is fel kell mérnie az épületet. Úgy számol, a káruk több millió forintra rúg. Megtudtuk, 1993-ban épült a tornacsarnok, már előkeresték az akkori terveket, szerződéseket. Annak, hogy leszakad a mennyezet, semmilyen előjele nem volt, komolyabb vihar, illetve beázás sem előzte meg a káreseményt.

Éppen ezért a faluvezető órási szerencsének tartja, hogy nem történt személyi sérülés, hiszen egyébként az általános iskola diákjai mellett számos más civil szervezet is használja a sportcsarnokot. – Éppen ezért egyelőre mindenki megértését kérem, de ilyen körülmények között felelőtlenség lenne bárkit is beengedni az épületbe – erről is beszélt Kovács György. A polgármester a napokban a település honlapján közzétett felhívásban fordult a helybeliekhez, abban összefogásra buzdít. Azt írta: „[…] kérem, hogy aki úgy érzi, bármilyen módon segíteni tudna abban, hogy minél előbb használhassuk a sportcsarnokot, keressen meg engem személyesen. Minden javaslatot, ötletet, támogatást szívesen fogadok.” Kovács György emellett dr. Hende Csabát, a térség országgyűlési képviselőjét is megkereste. A faluvezető bízik abban, hogy szeptemberre, amikor elkezdődik az iskolai oktatás, újra használható lesz a tornacsarnok.