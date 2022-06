Parajd, Kibéd, Erdőszentgyörgy (szokás szerint itt volt a szállás), Szováta, Magfalva, Nyárádszereda, Marosvásárhely – ez a hét település fért bele a Soltis Lajos Színház várva várt tavaszi erdélyi turnéjába. Szeptemberben okvetlenül vissza kell menniük az Árgyélus-előadással, hogy Gyulakuta, Korond, Szászrégen és Segesvár szíves meghívásának is eleget tegyenek. Ezt a májusi látogatást talán a szokásosnál is jobban várták itt is, ott is, hiszen 2020-ban és 2021-ben összesen négy turné maradt el a Covid-járvány miatt. Tavaly a kőrispataki nyári tábort már sikerült megtartani.

Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója hangsúlyozza: ezek a turnék egyfelől rendkívül sokat jelentenek az ott élőknek, másfelől a társulatnak is; főleg, hogy mindig vannak új játszótársak, akik először járnak Erdélyben – hogy aztán szentül megfogadják, föltétlenül visszatérnek. Mert bár a turnétempó mindig nagyon feszített és fárasztó (naponta több előadás, utazás, szállítás, építés, bontás), azért egy-egy kirándulásra is muszáj időt szakítani. Ezúttal is jártak például a Gyilkos-tónál – amely sajnos kezdi elveszíteni jellegzetességét: már alig látszanak a víztükör fölött a fák. A turné szervezője régóta az Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület – különös tekintettel az egyesület nélkülözhetetlen és fáradhatatlan elnökére, Kovrig Magdolnára –, a celli társulatot pedig régi és kipróbált barátságok, kapcsolatok fűzik Erdélyhez.

Nagy Zsuzsi szép és izgalmas rendezése Gimesi Dóra Árgyélus-átirata alapján készült, a Kőszegi Várszínházzal koprodukcióban. Az álmai nyomában elinduló királyfit a turnén Orosz Márton, Tündérszép Ilonát Németh Aliz játszotta. A színészcsapatot erősítette Horváth Jázmin, Tóth Ákos, Pintér Gergő, Nagy Gergő; Hérincs Frida vállalta a technikusi szerepet, de ha kellett, Nagy Gáborral együtt szórólapozott, fogadta a közönséget. Árgyélus történetét legközelebb július végén, szabadtéri változatban láthatja a közönség: a celli piac és a színház körül int egymásnak a föld és az ég. A társulat közben is folyamatosan játszik – és próbál: Tárnoki Márk vezetésével Szép Ernő-előadás készül, júliusi premierrel.