Papp Bálint, a szervező Muraba Európai Területi Társulás igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kitért arra, hogy Szentgotthárdon és térségében eddig is kiemelt figyelmet fordítottak a fiatalokra, de az idei évtől kezdődően ezt az gazdasági és oktatási szféra szereplőivel közösen szeretnék megtenni. A cél a gazdasági versenyképesség fokozása, a munkaerőhiány leküzdése és a térség erőforrásainak hatékony kihasználása, illetve a fiatalok helyben tartása. – A vállalkozói fórumot azért hívtuk össze, hogy kikérjük a gazdasági szereplők véleményét és összegyűjtsük azokat az információkat, amelyek a térség fejlesztésében szerepet játszhatnak. Párbeszéd, együttműködés.

Ezeket a fogalmakat helyezzük a középpontba. Terveink szerint a most kezdeményezett a vállalkozói fórumot évente 2-3 alkalommal megtartjuk, cégek, oktatási intézmények aktív részvételével. A megfogalmazott elképzeléseket a Muraba ETT képviselni is tudja az önkormányzatok és állami szervek felé, sőt ezekkel akár nemzetközi pályázatok ös - szeállítása is megalapozható – mondta az igazgató. Hozzátette: hamarosan a Muravidéken is tartanak hasonló programot. Koszár András alpolgármester a helyi szakképzésben rejlő gazdasági lehetőségekről számolt be a fórumon, majd Bereczki Enikő, generációs szakértő tartott tartalmas és érdekes előadást Generációk együttműködése munkahelyen címmel.

– A munkahelyeken általában négy generáció van jelen. A Baby boomer képviselői alkalmazkodók, lojálisak, a X, vagy hírnökgeneráció tagjai többségében uniformisták, az Y generációsok önérvényesítők, számukra nincs kikezdhetetlen érték, a Z-sek életét pedig a folyamatosan változó információáradat alakítja. A munkaerőpiacon az egyik legnagyobb kihívást a Z generáció – vagyis az 1995 és 2009 között született korosztály – jelenti, megszólításuk, bevonzásuk és megtartásuk is nagy feladat egy cég életében – mondta az előadó. A fórum második felében Kiss Gábor főépítész számolt be a szentgotthárdi kaszagyár területét érintő fejleményekről, egyúttal felhívta a figyelmet az önkormányzat és gazdasági szféra együttműködésére – ami meghatározó a város számára rendkívül fontos beruházás esetében is.