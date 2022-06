A magyarepitok.hu beszámolója szerint a telepen 12 040 négyzetméternyi alapterületen kétszintes iroda- és szociális épületet, műhelyt, garázst, raktárakat és sótárolót alakítanak ki. A létesítményben a szükséges közműkiépítéseket is elvégzik. A mérnökség belterületén továbbá utakat építenek hídmérleggel, valamint bekötőutat és külső parkolót hoznak létre a telephelyhez. Kiépítik a telepen kívüli és belüli szennyvízcsatorna-hálózatot és a mérnökséghez szükséges közműveket is. A projekt része továbbá a már meglévő benzinkút bekötőútjának rendbetétele is.

A beruházás befejeztével az UTIBER ellenőrzi a megvalósulási tervek, dokumentációk, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyezésre benyújtandó tervdokumentációt. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatását követően pedig közreműködik a használatba vételi eljárásban. Mint ismeretes, az M80- as autóút közel 29 kilométeres, két ütemben megvalósuló, Körmend és Rábafüzes közötti szakaszát 2021 októberében adták át a forgalomnak. Itt épült meg Magyarország egyik leghosszabb, 575 méteres viaduktja, a vasszentmihályi völgyhíd.