Éke a különleges szarva, amely a csavarulatok mentén akár másfél méteres is lehet. A többtermes őriszentpéteri kiállítás a közelmúltban Hegedüs Péter gyűjteményével lett teljes, aki tavaly hunyt el, és örökösei döntöttek úgy, hogy a hagyatékot a településnek ajánlják fel. Az őrségi vadászati kiállítás sokáig nem rendelkezett siketfajddal, amely az Őrségből az 1960-as években tűnt el, most Hegedüs Péter családjának jóvoltából kettőt is kaptak belőle. Nyírfajd is van, ez is kuriózum, hiszen korábban kipusztult fajról van szó, amelynek újrahonosításával az utóbbi években újra próbálkoznak. Amikor megnyitották a Hegedüs Péter-emlékszobát, Nagy László, az Őrségi Vadásztársaság elnöke mutatta be az anyagot, és egyúttal felidézte az elhunyt vadász életútját is, akivel jó barátságban volt. – Szegeden született, erdésztechnikusként végzett, és 1982- től haláláig tagja volt az Őrségi Vadásztársaságnak. Életének nagy részében az Erdészeti Tudományos Intézetnél dolgozott, neves tudósokkal együttműködve. Dr. Solymos Rezső akadémikus erdészeti kutatásainak terepi felmérését például ő végezte.

A hazai tájak közül az Őrség állt szívéhez a legközelebb, így 1990-ben ide költözött, és élete végéig itt is élt és tevékenykedett. Az erdőjárás, a vadászat neki a természettel való bensőséges kapcsolat megélését jelentette, Erdélyt és a Székelyföldet rajongásig szerette, arra is volt lehetősége, hogy ott vadásszon. Hagyatékában látható európai barna medve montírozott gereznája, valamint szürkefarkas-gerezna és siketfajd-preparátum, de díszes faragás és aranyérmes agancs is van a gyűjteményben. Utóbbinak az az érdekessége, hogy a vadász ezt az Őriszentpéter határában lévő Bárkás-tónál lőtte. Azt talán már kevesebben tudják, hogy amikor 1971-ben Budapesten volt a vadászati világkiállítás, annak az egyik fő szervezője Hegedüs Péter volt, aki szerencsés embernek mondhatta magát, hiszen a hobbija volt a munkája.

– Életében két kitüntetést is kapott. Az Erdészeti Tudományos Intézetnél Vadas Jenő-emlékérmet vehetett át, nyugdíjazásakor pedig Ember az Erdőért elismerésben részesült – ezt már Hegedüs Ildikó mondta, aki örül annak, hogy a korábban otthon őrzött vadászati gyűjtemény nagyközönség elé kerülhetett. Gazdag néprajzi anyaga is volt a családnak, ezt szintén felajánlották. A gyűjtemény a nagyrákosi tájházat díszíti, annak ott van méltó helye. Az őrségi vadászati kiállításon kapitális szarvasagancsok és vadkanagyarak, érdekes őzagancsok és a nem megfelelő genetikai tulajdonságaik miatt elejtett trófeás vadak vannak, de emellett kiállították az Afrikában szerzett vadászzsákmányokat is, ezekből Gömbös Mátyás és Bánfi Péter gyűjteményében is láthatunk jó párat.

A tárlat nemcsak vadászoknak és a vadászat iránt érdeklődőknek kínál látnivalót, hanem mindazoknak, akik szeretik a természetet. A kiállításon a Magyarországon élő, vadászható állatfajok trófeái sorakoznak, de láthatók az Őrség faunájában honos madarak és nem vadászható kisemlősök preparátumai is.

A gazdag gyűjtemény remek lehetőséget kínál arra, hogy a természet és az ember háborítatlan összhangjáról híres Őrség élővilágába bepillantson a látogató. A tárlatot vadászfelszerelések, kések, tőrök, vadászati makettek is színesítik, kiegészülve interaktív elemekkel, nem is beszélve a Vadászhimnuszról, amely így kezdődik: „Vadász vagyok, Hunor, s Magor nyomán, sok kincset őrzök, mit rejt szép hazám. Nádas, berek és erdős rengeteg, sok vad várja mindig jöttömet.”