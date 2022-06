– Az egységet a város és az egyház együttműködése is jelzi azzal, hogy a püspök emlékezetét több mint 1700 év után is fenntartotta. 2003-ban Szombathely és a Szalézi Egyházközség közösen hozta létre az emlékhelyet, ahol felidézhetjük a szent püspök életútját és halálát, amely áldozathozatal volt. Mély, követni való emberséget jelent számunkra Szent Kvirin püspök élete, van mit tanulnunk tőle és általa. Legfőképpen azt, hogy egységesen menjünk a krisztusi úton. Ha úgy érezzük, süllyedünk, talajt fogunk, nézzünk Jézusra, aki azt kívánja – még az ellene vétkezőknek is –, hogy Isten bocsásson meg nekik – mondta útravalóul az atya. A megemlékezésen közreműködött Szombathely Város Fúvószenekara. A program kerti agapéval zárult a szalézi rendház udvarán, ahová Szombathely horvát önkormányzatának énekkara is meghívást kapott egy fellépésre.