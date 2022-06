A Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület által közösen felküldött szondáról és annak eltűnéséről az országos illetve a megyei sajtó, így a Vas népe és a vaol.hu is beszámolt május elején. Az eltűnt szondáról sokan hallottak, Kenyeri és Nick környékén élők több esetben is próbáltak segíteni a Bakonyi Csillagászati Egyesület szondát kereső csapatának. Mitre Zoltán a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület elnökségi referense elmondta: a legnagyobb gond az volt, hogy a szonda rádióadója visszatérés során 4 kilométer magasság alatt nem küldött helyadatokat, így csak a szonda pályájának számításra lehetett hagyatkozni. Szerencsére szemtanú is akadt: Nick mellett egy Kis-Rába mentén horgászó horgász látta a szonda leereszkedését. Mitre Zoltán elmondta, a szemtanú által megadott információk alapján pontosította a szonda ereszkedési pályáját, így a szondát összeállító Bakonyi Csillagászati Egyesület keresőcsapata májusban folyamatosan járta a leszállási hely területét.

Forrás: Bakonyi Csillagászati Egyesület

– Hiába volt azonban már pontosabb adatunk a lehetséges landolási helyről, és tudtuk azt, hogy a nicki műgáttól pár száz méterre északra, a Rába Kenyeri felőli oldalánál landolt, sajnos a terület egy része jelenleg átjárhatatlan, így a keresés további részét már őszre terveztük, amikor a növényzet már ritkább – tette hozzá Ivanics Ferenc a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke és Veisz András az egyesület alelnöke. Aztán teljesen váratlanul június 23-án este megcsörrent a telefon és a vonal végén az illető azt mondta: megtalálták a szondát. Mint kiderült, Kenyeri határában, aratás közben dolgozók figyeltek fel a piros ejtőernyős fehér dobozra és a sajtóban kértek szerint a szondán látható telefonszámon értesítettek bennünket – mesélték. Szólt arról is, hihetetlen, de közel két hónap után is a műszerek működnek és a szonda által május 7-én gyűjtött adatok letölthetőek. A felvételek kiértékelését már megkezdték, remélik mihamarabb közzé is tudják tenni. A szervezők külön köszönik a megtalálóknak, hogy odafigyeltek a szondára, amelynek tartalma (fényképek és műszerek) így hiánytalanul és működőképesen megkerültek.