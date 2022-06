A Zichy Antónia Általános Iskolában hagyomány, hogy a tanév végén megtartják az ökotábort. Ez idén sem volt másként. Pénteken délelőtt nagy volt a gyerekzsivaj az udvaron, az egyik csoportban éppen készültek a madáretető kihelyezésére. Közben mások a meggyeserdei menedékhely számára összegyűjtött állateledeleket vitték ki az autóhoz, hogy aztán majd célba juthassanak. A tanteremből pedig 3D-s filmvetítés hangja hallatszott.

– Büszkék vagyunk arra, hogy 2021-ben megkaptuk az örökös ökoiskola minősítést – mondta érdeklődésünkre Kissné Tarr Judit, az iskola igazgatója. – Egyébként 2016-tól vagyunk ökoiskola. A korábbi években is ennek szellemében folyt nálunk az oktatás, de mostantól már hivatalosan is viselhetjük ezt a címet. Minden évben külön foglalkozásokat tartunk a jeles napokon, mint például a madarak és fák napján, a Föld napján. Egészséghetet is szervezünk, és rendszeresen tartunk szemétgyűjtést is. A napközis tábor pedig a szülőknek is könnyebbség, hiszen egy hétig az iskolában lehetnek a gyerekek. Ez már a vakáció, de így is sokat tanulnak – csak észre sem veszik.

A 126 általános iskolás diák tartalmas héten van túl. Nagy élvezettel próbálták ki, milyen a kovácsmesterség, de ugyanilyen élvezetes volt az egzotikus állatok bemutatója és simogatója. A nyolcadikos Németh Hannának az utóbbi annyira megtetszett, hogy arról álmodik, egyszer az otthonukban is tarthat egy boát. Mint mondta, az édesapja hajlik a dologra, már csak az édesanyját kell erről meggyőzni… Az egyik napon az ökopalánták hulladékból készítettek ékszereket, karkötőt, nyakláncot. A sárvári fürdőzés is jó hangulatban telt.

– A táborban nagy hangsúllyal jelenik meg a környezeti nevelés, az egészséges életmód bemutatása, a sport fontossága, az érzékenyítés – ezt már Farkas Annamária ökoiskolai koordinátortól tudjuk. Azzal folytatja: – Rendkívül fontosnak tartottuk azt is, hogy a diákság találkozzon látás- és mozgássérült kortársakkal. Olyan előadást is szerveztünk, amelyen a 112 segélyhívót mutattuk be. Bízunk benne, hogy a gyerekek élményekkel feltöltődve köszöntek el a tábortól. Aztán ha majd egyszer ők is szülők lesznek, visszagondolnak az itt eltöltött napokra, a megszerzett tudásra – és igazi ökotudatos felnőttként nevelik a gyermekeiket. Ez manapság különösen fontos, jó lenne, ha így lenne!