– Valóban igaz, hogy több megkeresésem is volt az NB I-ből, de nem szerettem volna cserbenhagyni a szülővárosomat és a nevelőklubomat, az SZKKA-t – jelezte Pődör Rebeka. – Célom, hogy a fiatal kézilabdázóknak példaképe legyek, és nem lett volna pozitív példa, hogy ilyen nehéz helyzetben elhagyjam a csapatot. Amikor szükség van rám, akkor itt kell maradnom. Egyértelműen az a célunk, hogy újra feljussunk az NB I-be, hogy a klub visszakerüljön a méltó helyére és Szombathelynek élvonalbeli csapata legyen.

Az SZKKA tiszteletbeli elnöke, dr. Hende Csaba nagyon büszke rá, hogy Rebeka a kiesés és a kecsegtetőbb ajánlatok ellenére is elkötelezett és hűséges szülővárosa, valamint nevelőklubja iránt.

– Figyelemreméltó teljesítmény, hogy csapatkapitányunk Pődör Rebeka a harmadik helyen végzett a világ egyik legerősebb bajnokságának góllövőlistáján – mondta dr. Hende Csaba. – Azonban nem csak a góljaival segítette a csapatot, hanem mentálisan, morálisan is kulcsfontosságú láncszem. Tiszteletreméltó és példaértékű ez a döntés a jövő reménységei szempontjából is, hiszen mindig szükség van példaképekre. Pődör Rebeka példakép lehet a pályán nyújtott teljesítménye miatt, de ez a mai hosszabbítás egy másik értelemben is példaképpé teszi őt, hiszen a szeretet és a hűség jellemezte a szavait.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a közeljövőben további bejelentések is várhatóak az érkezők és távozókkal kapcsolatban.