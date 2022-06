únius 28-án a délelőtti órákban jött a jelzés a Vas megyei műveletirányítási ügyeletre, miszerint egy bögötei fenyőerdőben lévő kivágott fák fuvarozására szolgáló, úgynevezett közelítő gép ég teljes terjedelmében. A hosszúpereszetgi önkéntes és a sárvári hivatásos tűzoltók a jelzést követően megkezdték a vonulást, azonban némelyikükben egy kísérteties érzés támadt. Harminc évvel ezelőtt szinte ugyanezen a napon ugyanitt égett tíz hektáron a fenyőerdő. Tudták most mással állnak szemben, azonban mint akkor, most is ugyanolyan elhatározottan, felkészülten láttak neki a feladataiknak. Több oldalról támadva oltották a monstrumot, amelyre fenyőfa törzsek is fel voltak pakolva. A tűzoltók munkáját nehezítették a terepviszonyok, a helyszín nehéz megközelíthetősége - közölte a katasztrófavédelem.