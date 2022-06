Két pályázat megvalósulásának is örülhetnek a nemescsóiak: a település önkéntes tűzoltó-egyesülete a Magyar falu program civil szervezetek támogatására kiírt pályázatán tavaly 5 millió forintot nyert el, amelyből Németországban megvásárolhatták új, víztartályos autójukat.

A Tézsula Hagyományőrző Egyesület hungarikumpályázatának eredményét is szombaton csodálhatták meg először a település lakói. Az elnyert 2,2 millió forintból egy kemencének is helyet adó bemutatóteret építettek. Emellett elkészült a település honlapja, egy, a falut bemutató kiadvány és egy kisfilm is. Ezeket mind a családi délutánon láthatta először a közösség – tudtuk meg Szerdahelyi-Bánó Iréntől, Nemescsó polgármesterétől.

A sikeres beruházásokkal kapcsolatban Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője elmondta: Nemescsó méltán híres a civil életéről. A közösségi élet aktivitásához a tűzoltók és a Tézsula Egyesület tagjai is hozzájárulnak. Mindaz, amit most átadtak, a faluközösség további megerősödését szolgálja.