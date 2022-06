Minden erőfeszítése ellenére sajnos nem sikerült bent maradnia a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia csapatának az NB I.-ben. Egy borzasztóan rosszul sikerült őszi szezont követően Pődör Zoltán klubvezető februárban komoly döntésre szánta el magát, és felállította Marosán Györgyöt a kispadról. A trénernek azonban nem feltétlenül kellett volna elszakadnia a klubtól. Két hét gondolkodási időt kapott, aminek a vége az lett, hogy az edző felmondott. A stafétabotot maga a klubvezető, Pődör Zoltán vette át, aki megpróbálta megmenteni együttesét a kieséstől. – Az MTK elleni hazai vereség után kezdtük el a közös munkát a csapattal, de a DKKA elleni meccsig még nem állt annyi idő a rendelkezésünkre, hogy komoly változásokat hozzunk – kezdte értékelőjét az SZKKA vezetőedzője.

– Február végén, a Siófok elleni összecsapáson már látszott a fejlődés, az előrelépés, és ezt követően meg is nyertük a Vasas elleni idegenbeli rangadót, amivel jó formába, jó passzba kerültünk: a Győri ETO elleni remek helytállás után úgy szereztünk egy extra pontot Kisvárdán, hogy könnyedén nyerhettünk is volna, majd egy nagyszerű fordítással legyőztük itthon az Albát. Nagyon akartuk a Budaörs elleni sikert is, de ott jött egy hiba, és talán az a meccs az egyetlen fájó pont a februártól tartó tavaszi szereplésünkben, hiszen azok a pontok hiányoztak igazán a végelszámolásnál. Ezután gyorsan jött a Vác elleni találkozó, ahol egy jó első félidő után a másodikra elfáradtunk. A bajnokság utolsó hónapjára újra összeraktuk magunkat: bravúrdöntetlent értünk el a tavalyi bronzérmes Mosonmagyaróvár ellen, a szezon egyik legfontosabb meccsén négy góllal megvertük itthon az Érdet, de a januári, idegenbeli hétgólos vereség miatt ez sem volt elég a bennmaradáshoz, majd zárásként a becsületünkért is harcolva magabiztosan nyertünk az MTK vendégeként – emlékezett vissza a klub ügyvezető-elnöke.

Pődör Zoltán februárban vette át az NB I.-es gárda irányítását

Forrás: Unger Tamás

A számok is jelezték az előrelépést a tavasz során, ugyanis az őszi két pont után a bajnokság utolsó négy hónapjában tíz pontot szereztek a szombathelyi lányok. – Ha az első félévben sem a kifogásokat kerestük volna, hanem elvégezzük a megfelelő munkát, akkor az NB I. középmezőnyében végezhettünk volna – vélekedett a klubvezető. – A tavaszi idényben bizonyítottuk, hogy munkával és szaktudással el tudjuk érni céljainkat, és helyünk van az élvonalban. További pozitívum, hogy ígéretemhez híven számos saját nevelésű fiatal tehetségünket tudtuk beépíteni a csapatba a tavasz folyamán.

Ifjúsági korú játékosaink a tavasszal háromszor annyi játékpercet töltöttek a pályán, mint az ősszel, és volt olyan meccs, amelyet ők döntöttek el. Nem véletlenül nyúltunk bátran a fiatalokhoz, nagy lökést és plusz merítési lehetőséget adtak a csapatnak, ami hiányzott korábban. Utánpótlásnevelő klubként nagy öröm számunkra, hogy tökéletesen megállták a helyüket az NB I.-ben is. A felnőtt csapatnál a mérkőzések megnyerése mellett a legfontosabb célunk a fiatalok beépítése, szerepeltetése és értékeink megőrzése. Ez klubunk identitása, és ezt a filozófiát szeretnénk folytatni a jövőben is – hangsúlyozta Pődör Zoltán. A klub első embere a keretátalakítással kapcsolatban egyelőre csak annyit árult el, hogy kilencen maradnak, kilencen pedig érkeznek az SZKKA-hoz a nyáron. Előreláthatólag egy 18 fős új kerettel vág neki a következő idénynek a klub, amelyhez még pluszban csatlakozik majd négy-öt ifista, akik bizonyíthatják rátermettségüket.