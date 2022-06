A közlekedők fokozott figyelmét kérik a Magyar Közút Nzrt. munkatársai, a nyárias idő beköszöntével ugyanis megkezdődött az utak melletti területek kaszálása. A napos és esős időszakok váltakozása kedvez a növényzet gyors növekedésének, a társaság 1884 munkagéppel és kézieszközzel végzi ezeket a munkákat a biztonságos közlekedés és az esztétikus környezet fenntartásáért. Közleményükben azt írták: kaszálni csak mozgó terelés mellett lehet, ezért a társaság nagyrészt a forgalommentesebb éjszakai és a hajnali órákban látja el ezeket a feladatokat. A gyorsforgalmi utakon minden esetben előjelző autókkal, digitális jelzőképekkel hívják fel jó előre a közlekedők figyelmét.

A fő- és mellékutakon a szükséges helyeken szintén gondoskodnak a megfelelő előjelzésekről, és a munkagépeken is igyekeznek figyelmeztetni a közlekedőket. A kaszáláson túl a társaság végzi a kórokozók elleni védekezést és a gyomirtást is, továbbá havi rendszerességgel az elmúlt években a közutak mentén telepített növények öntözését is áprilistól szeptemberig. Böröcz Miklós, a Magyar Közút Nzrt. Vas megyei igazgatója elmondta: tavaly öszszesen 25,27 millió négyzetméternyi területet kaszáltak le megyénkben. A munkálatok általában április végén kezdődnek, idén mostanáig 6,92 millió négyzetmétert tettek rendbe, ez időarányosan megfelel az előző esztendeinek. Szólt arról is, fontos a téli útüzemet megelőző októberi, novemberi kaszálás is: olyankor általában a teljes árokfelületet lenyírják, hogy minél nagyobb mértékben elkerüljük a magas növényzet miatti hóakadályok kialakulását az út burkolatán.