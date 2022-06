Zene, tűzoltóautó, habparti, légvár, ügyességi játékok, palacsinta várta Vasegerszeg kis lakóit a vakáció kezdetére időzített gyermeknapon. A lurkók birtokba vették a megújult játszóteret is. Németh József polgármester elmondta: több mint 4,6 millió forintot nyert az önkormányzat a Magyar falu programban a már meglévő eszközök felújítására és újak beszerzésére. Lefestették a pihenőpadokat és újakat is telepítettek melléjük: hármat a klasszikus fazonból, illetve egy fedeleset asztallal. A játékok sora pedig fészekhintával, napvitorlával ellátott homokozóval, kisvonattal, babaházzal, mérleghintával bővült. Ellátogatott a megújult játszótérre Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is. – Vasegerszeg érdekében az elmúlt években számos komoly kormányzati támogatás született, amelyek hozzájárultak a falu gyarapodásához. Példaként említhető az önkormányzati ingatlanok fejlesztése vagy éppen a falubusz beszerzése. A játszótérre kapott forrás is ebbe a sorba illeszkedik, a gyerekek és szüleik örömére. Köszönöm a település érdekében a közös munkát a vasegerszegieknek és polgármester úrnak – fogalmazott az átadó alkalmából a képviselő.