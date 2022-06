Hagyományos tejtermékeket, joghurtokat, harapnivalókat is árulnak abban a Fő téri üzletben, ahol megkezdte akcióját az egyesület. A bejáratnál fűzfavesszőből font polcot, a polcon színes, sokszor használható vászonszatyrokat és üres üvegeket mutatott a Puregreen projekt felelőse. Horváthné Korom Zita elmondta, önkénteseik varrták a zsákokat és gyűjtötték a befőttesüvegeket, ezzel támogatják azokat, akik nyitottak a csomagolásmentes vásárlásra. A vevők ingyenesen elvihetik azokat péksütemény, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek csomagolására. Ha pedig elfogynak, pótolják a tárolóeszközöket. Az egyesület ilyen módon is csökkenteni szeretné a keletkező hulladék mennyiségét. „Újrahasználat, javítás, kölcsönzés, földbarát élet, minimalizmus, egyszerűség, slow life, tudatos étkezés” feliratok látszanak még a polcon – a környezettudatosságot hirdető falapocskák Sinkovics Csenge munkái. Az egyesület munkatársai – Korom Zita, Illés Péter és Balázs Boglárka – az egyik zöldségesnél is hagytak a táskákból. Horváthné Éberhardt Évának is adtak át – a férjével ők Zsirán őstermelők, zöldséggel, gyümölccsel kereskednek, és csomagolásmentesen szállítanak.