A szállodák foglaltsága és árai között is nagy különbségek vannak Ausztriában – derül ki a burgenland.orf.at körképéből. Egy szenteleki/stegerbachi szállodavezető, Johann Haberl szerint érezhetően csökkent a kiadó szobáik iránti kereslet. Friederike Vass, egy rábaszentmártoni/Sankt Martin an der Raab-i szállodából ennek az ellenkezőjéről számolt be.

– Már tavaly is nagyon jó évünk volt. Magunk is meglepődtünk, hogy idén még jobban alakulnak a foglaltsági mutatók – fogalmazta meg a szálloda vezetője. Az eltérő foglalási helyzetek oka a szállodák célcsoportjában keresendő. Az utóbbi nagy számban ad otthont esküvőknek és konferenciáknak, amik jó előre megtervezhetők. Az előző szálloda forgalmát a helyi termálfürdő adja, ahova az utóbbi időben a vendégek óvatosan és rövid időn belül foglalnak. A „rövid távú foglalások” éppúgy a pandémia következményei, mint a vendégek származása – vélekedik Johann Haberl.