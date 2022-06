A hazai házi- és mezeiveréb-állomány harminc-negyven százaléka maradt meg 1980-hoz viszonyítva. Nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint a sokkal korábban iparosodott, urbanizálódott nyugati országok, de nálunk is megindultak azok a folyamatok, amelyek a madárállomány létét veszélyeztetik – közölte Lovászi Péter. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatási osztályának vezetője szerint a korszerű gépek alkalamazása folytán egyre kevesebb gabonaszem szóródik el, a kemikáliák miatt nincsenek gyomnövények – márpedig ezek a madarak fontos táplálékai. Ha eltűnnek a mezsgyék és a vadvirágok, ha megszűnik a táplálék sokszínűsége, akkor a beporzók száma is megcsappan, ami a terméshozam csökkenése mellett a rovarevő madarak számát is apasztja - tette hozzá a szakember.

Tavaly októberi jelentés szerint az Európában őshonos madárfajok mintegy harmadának hanyatlik az állománya. Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a madárfajok csaknem húsz százaléka valamilyen mértékben veszélyeztetett. Hetvenegy faj esetében közvetlenül fennáll annak a veszélye, hogy teljesen eltűnjenek a kontinensünkről, további 35 faj mérsékelten fenyegetett. – Az ember nemcsak az élőhelyek beszántásával, lebetonozásával veszélyezteti a madarak létét, hanem a klímaváltozás is alapvetően befolyásolja az életüket. Egyes vonuló fajok évezredek óta az év ugyanazon szakaszában indulnak útnak, de a felmelegedő klíma miatt nem találják megszokott táplálékukat. Nemcsak nálunk, a telelőhelyükön sem. A rovarevő kerti poszáta állománya kilencven százalékkal csökkent, aminek legfőbb oka a telelőhelyükön, azaz a Száhel-övezetben bekövetkező élőhelyvesztés – árnyalta a képet Lovászi Péter.

Hazánkban a mezőgazdasági területekhez, illetve az időszakos vizes élőhelyekhez kötődő fajok állománya csökken a legnagyobb mértékben. A fürj korábbi stabil státuszából a mérsékelten fenyegetett kategóriába került, aminek egyik oka, hogy több dél-európai országban még mindig vadászható faj, és illegális vadászata is elterjedt. A vetési varjút Európában a kipusztulás fenyegeti. Nálunk az intenzív mérgezések és fészekkilövések következtében az 1980-as évekre jelentősen megfogyatkozott, csak a 2010-es években tapasztalhattuk az állomány stabilizálódását. A kék vércse hazai költőállománya 2006- ban hatszáz párral érte el az eddig ismert minimumát. Ezt követően a fajmegőrzési programok hatására ezer pár felett stabilizálódott. Emblematikus ragadozó madarunk, a kerecsensólyom hazai állománya részben a hatékony védelmi intézkedéseknek köszönhetően az 1980-as évektől lassan, de folyamatosan növekedett, de az elmúlt évtizedben megállt ez a folyamat, sőt bizonyos területeken jelentős állománycsökkenést tapasztaltak a szakemberek.