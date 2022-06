A programot éjfélkor tűzijáték zárja. Sokak örömére az idén is megnyitják a Szentivánéji Borligetet, amely az Ezredévi Parkban kap helyet. A park hatalmas fáinak köszönhetően napközben árnyék, este lámpafényes hangulat várja a vendégeket, miközben a finom borokat kortyolgatva szemük elé tárul minden esemény, ami a dombon és a nagyszínpadon történik. A Szentivánéji Borliget szombaton 14 órakor nyit ki. A borászok éjszakába nyúlóan várják oda mindazokat, akik egy jó hangulatú helyszínen szeretnének finom borokat kóstolgatni. Az ízletes italok mellé hangulatos muzsika is dukál: a borliget színpadán 19 és 20 óra között lesznek koncertek. Fellép majd Hollósy Kornél zongorista, Kiss Vivien énekes, a Movement Academy, a Somogyi Mihály és Paksi Liza duó, valamint a Somogyi Barna és Somogyi Zénó zenészduó. A rendezvény teljes ideje alatt lesz vidámpark a gyerekeknek, extrém játékok az adrenalinfüggőknek, de élménypark, hagyományos vásári játékok, továbbá gasztronómiai és kézműves vásár is várja a kicsiket és nagyokat.

Répcelakon koncertekkel ünneplik meg a Szent Ivánéjt. Június 25-én, szombaton a Radó téren 18 órától Ciao, ciao Bambina címmel olasz slágerekből összeállított előadásával lép fel a Maya Trió, 19 órától pedig a Four Side koncertjét élvezheti a hallgatóság. A sárvári Nádasdy-várban az év leghosszabb éjszakájához kötődően több korosztálynak többféle műfajt kínálnak: múzeumi és szabadtéri programokat. A Múzeumok éjszakája programjai mellett szombaton 17 órakor Lóki György solymászbemutatóját tekinthetik meg a várudvaron az érdeklődők. 20 órától érkezik a vár színpadára a Back II Black zenekar, majd 22 órától az Eurodance Táncszínház tánckara az István, a király látványprodukcióval. Zárásként 22.30-tól a tűzimádók gyönyörködhetnek az akrobatikus mozgású tűztáncosokban, majd a „vár népe” 23 órától együtt vonul át fáklyákkal a Csónakázótó partjára, hogy meggyújtsák a máglyát. Éjfélkor pedig durran a tűzijáték.