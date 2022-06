Acsád határában járunk, két kukoricatábla között, a veteményes szomszédságában: dongók, lepkék szállnak virágról virágra. A lila mező elé állított karosszék mellett nem lehet úgy elmenni, hogy legalább egy pillanatra ne huppannánk bele. A képeslapra illő levendulafarmot Csidei Edina álmodta meg. Összesen mintegy 1400 tövet ültetett, öt sorba francia, két sorba angol levendulát. Meséli: előbbit használják orvosi célra, ez az ehető-iható változat. Egyebek mellett teába, sütibe, szörpbe dolgozzák fel. Utóbbi fajta magas kámfor- és olajtartalma miatt nem fogyasztható, dekorációs célra és olajhoz alkalmazzák. A levendula szereti a napsütést, nagyobb mennyiségű csapadékra csak a tavaszi hajtáskor és ültetéskor van szüksége, ráadásul a gondozása is roppant egyszerű. – A fagyok előtt vissza kell vágni a bokrot a felére.

Forrás: Szendi Péter

Így nem fásodik be, dől ki, és üde marad. Megfelelő körülmények között akár harminc évig is elél – avat be a részletekbe a tulajdonos, aki az idei terméssel igazán elégedett lehet. Úgy tapasztalja, évről évre népszerűbb a Szedd magad! akció is. Most hétvégén még várják az érdeklődőket, utána a maradék virágból olajat készítenek. Jó tudni: a levendulát hosszú szárral illik szedni, az azonban olyan erős, hogy olló szükséges hozzá. A gyakorlottak általában már megfelelő eszközzel érkeznek, de aki kéri, a helyszínen biztosítanak számára – szedőkosárral együtt. Csidei Edina azt mondja, a legtöbben szörpnek viszik a levendulát. A jól bevált receptjét is szívesen megosztja az érdeklődőkkel: jó három marék virágot – a növény szárát nem ajánlott használni – egy liter vízzel, egy kilogramm cukorral és hat gramm citromsavval kell többször felfőzni és végül száraz dunsztba tenni. Kétnapos munka, de az íze, színe mindent megér, ráadásul a gyerekek is szeretik. Szedd magad! akciót jövőre tervez indítani az a csörötneki családi vállalkozás, amellyel szintén mesevilágot teremtett Dancsecs Borbála és Kóczánné Dancsecs Ildikó.

Levendulás-mesebeli hangulat Acsádon

Forrás: Cseh Gábor

Egyelőre négyszáz tő levendula él és virul e vidéken, de az eddigi tapasztalatok alapján jól érzi magát a növény. Sokat szedtek már róla, és még mindig van rajtuk virág bőven. A napokban koszorúk készültek a lila virágokból, de kekszbe, szörpbe, illatzsákba is bedolgozzák. Dancsecs Borbála egyre több családi ház kertjében fedezi fel a levendulát, szegélynövényként ők már régóta használták. Azt mondja, amilyen szép, annyira kis igényű növény, a kapálást azonban meghálálja. A gyomok a látványba is belerondítanak, és a levendulának sem tesznek jót. Régi vágyuk valósult meg a levenduláskerttel, amely már önmagában nyugtató hatású – nem beszélve arról, ha még valaki bele is szippant. Otthonra talált a levendula Vas megyében.