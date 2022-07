Lendvai Lászlóné egy ezresért adja a gyönyörű sárgabarackot, ötszázért az aprószemű meggyet. Azt mondja, nem vesznek kevesebb gyümölcsöt az emberek, mióta megdrágult, a magyar gyümölcsre nem sajnálják a pénzt. Sárgabarackból 5-10, meggyből 2-3-5 kilogrammot visznek egyszerre lekvárnak, kompótnak. Ő maga hetven liter baracklekvárt tett el Balaton mellől hozott gyümölcsből, nem azért, mert a család ilyen nagy, hanem eladásra szánja. Hagyományos recept szerint dolgozik, de kevés cukorral, mert annyira édesek ezek a barackok, hogy alig kell hozzáadni cukrot. Eperlekvárt is készített, és tervezi, hogy meggyből, szilvából is főz be, idén a cseresznyét kihagyta, mert hamar leérett.

Singer Zoltánné saját készítésű barack- és eperlekvárja 2000 forintba kerül, azt mondja sokat kell vele dolgozni, és nem mindegy, hogy milyen az alapanyag. A minőséget ő az apró, kemény barackokban látja, mert a nagyok túl vizesek.

Az árakról: őszibarack 1000 Ft/kg, meggy 800 Ft/kg, körte 1200 Ft/kg, szilva 1000 Ft/kg, cseresznye 1100-1500 Ft/kg, sárgabarack 700-800 Ft/kg, málna 400-500 forint/25 dkg, házilekvár: 2000 forint/üveg, sóska 500 forint/kis üveg, darált paprika 500 forint/kis üveg

Az idős hölgy 84 éves, elmondja, hogy fél évszázados eltevési és befőzési tapasztalata van, nem leírt receptekből, hanem fejből dolgozik. Felidézi, hogy ötven éve árul, ilyen nyarak régen nem voltak. A hőségnapok nagyon megviselik, sem légkondi, sem ventilátor nincs a megújult piacon, és nincs hova kiönteni mosogatás után a vizet, nagyon megterheli, hogy ki kell hordani az utcára a csatornába. Singer néni már nem fáradhatatlan, de nem hagyja ki soha: szezonálisan epret és szilvát is szokott eltenni, ezeken kívül kínál sóskát, valamint darált erős és édes paprikát is kis tálkákban 500 forintért a házias ízek kedvelőinek.

Mivel sem a szép uborkát, sem a nagy szemű zalai cseresznyét nem lehetett otthagyni, még hazaviszünk a piacról egy receptötletet is. Kitették például azt is, miként készíthető az ínycsiklandozó narancsos cseresznyelekvár tartósítószer nélkül, a nagyanyáinktól tanult dunsztolási technikával.