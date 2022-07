Az időközben kialakult háborús helyzettel, valamint az ebből fakadó, a menekültellátáshoz kapcsolódó többletfeladatokkal is indokolta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyugat-dunántúli regionális vezetője, Panker Mihály, miért nem veszik át a Csepreg Város Területi Gondozási Központjának működtetését – erről csütörtökön rendkívüli testületi ülésen tájékoztatta a képviselőket Horváth Zoltán polgármester.

Átlagosan 23 időskorúról gondoskodnak a bentlakásos otthonban – erről is beszélt Horváth Zoltán. A polgármester utalt arra is: ha a továbbiakban ki is gazdálkodják az intézmény fenntartási költségeit, akkor sem tudnak számolni az energiaárak emelkedéséből származó pluszterhekkel.

A képviselők elé került előterjesztésből kiolvasható az is: a jelenlegi önköltségszámítás szerint 2022-ben várhatóan 50 millió forinttal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak a gondozóház fenntartásához. Ez a város tervezett adóbevételének 45 százalékát jelenti. Ebből a bentlakásos idősellátásra – ami önként vállalt önkormányzati feladat – 37,5 millió forintot kell fordítania a városnak. Az intézményben történik az időskorúak nappali gondozása, a házi segítségnyújtás szervezése, valamint a családsegítés és a gyermekjóléti feladatellátás – utóbbiak kötelező önkormányzati feladatok.

- Sokszorosára kellene emelni a bentlakásos ellátás esetében a térítési díjat ahhoz, hogy az intézmény rentábilisan működhessen. Vagyis a mostani, kicsivel több, mint háromezer forintos napi díjat ötszörösére-hatszorosára kellene növelni, hogy nagyjából fedezni tudjuk az intézmény fenntartását. Ezt pedig az ellátottak a nyugdíjukból nem tudnák kifizetni – fűzte tovább a polgármester a gondolatmenetét. Ezért is keresik a hosszú távú megoldási lehetőséget.

- Most sem szól másról a képviselő-testület döntése, mint hogy plusz két úton elindulunk annak érdekében, hogy a feladatellátást át tudjuk adni. Az intézményt nem szeretnénk bezárni – hangsúlyozta Horváth Zoltán.

A Magyar Evangélikus Egyház és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének illetékeseivel is tárgyalásokat folytathat a polgármester a feladatellátás átvételéről. Az evangélikus egyház önkéntes alapon dönthet a kérdésben, míg utóbbi törvény alapján kijelölt szerv, az idősgondozás bentlakásos ellátása pedig állami feladat.