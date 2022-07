Köszöntőjében Básthy Béla polgármester úgy fogalmazott a kórusról: fél évszázada teljesíti a küldetést, megteremti a kapcsolatot a települést alapító ősök nyelvéhez és kultúrájához, tagjai a falu követeiként ki- és befelé is közvetítik annak identitását, létrehozzák az összetartozás generációkon átívelő élményét. Ágh Péter országgyűlési képviselő is kifejezte elismerését, és a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László üzenetét is vitte: elismerő oklevelet nyújtott át a kórusnak a német kultúra megőrzéséért, a település kulturális életének gazdagításáért. Friedl Tamás, a Vas Megyei Német Önkormányzat elnöke is gratulált, Velkyné Ball Andrea önkormányzati képviselő pedig köszöntőjének végén bejelentette: ő is szeretne kórustag lenni. Básthy Béla emléklapokat adott át, a nap zenés-táncos mulatsággal ért véget.