A Rába-parti közösségi színtéren tartott rendezvényen elsőként Percsák Sándor és Percsák Szabolcs muzsikája szólt a közös ebédhez, majd érkezett Komonyi Zsuzsi, aki népszerű slágerekkel szórakoztatta a közönséget. A hastáncosok műsora után a helybeliekből alakult tánccsoport debütált.

- Tavaly, a szüreti felvonulás apropóján létrehozott Szecsődi Fergeteg Tánckör a Molnár Lajos Egyesület kötelékében működik. Szoknyákat és köténykéket varrattunk, táncpróbákon vettünk részt a felvonulásra készülve, aztán később is folytattuk a munkát. A kezdeményezésünk a közösség összetartozását is erősítette, ezért úgy gondoltunk, hogy elismerjük a ruhavarrók és a néptáncoktató Lákics Krisztina munkáját – mondta Varga Gyula polgármester. Az elismerő oklevelet V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos adta át, aki egyúttal köszöntötte is az egybegyűlteket.