A WALKenergie Maraton 2020-ban lett volna, de akkor a koronavírus-járvány miatt elmaradt, ezúttal azonban nagy sikerrel és több száz résztvevővel megtartották a rendezvényt. A szarvaskendi Szakonyi Beatrixet 150 hazai edző közül válogatták be a nagyszabású sportesemény 24 oktatója közé, ahol végül is nem egymaga, hanem tizenhat fős körmendi csoportjával vett részt. – A koronavírus-járvány a fitnesz világára is rányomta a bélyegét.

Az emberek egyébként is el vannak távolodva egymástól, ez a vírus még rátett egy lapáttal, de szerencse, hogy a sport összehozza az embereket – kezd bele Bea, aki világéletében sportolt valamit, enélkül nem is tud élni. Nádasdon élt és gyerekeskedett, most már másfél évtizede annak, hogy Szarvaskenden lakik. Sporttevékenysége lovaglással kezdődött 11 évesen, amikor dr. Kozmits Zsuzsanna, a család barátja elvitte őt Hegyaljára lovagolni. Beának most is van otthon két lovacskája, Remény és Benzsi, tehát a történet még most is íródik.

Bea teljes odaadással dolgozik, mert azt vallja, hogy ha el is felejtik, amit az óráin mond, az mindig megmarad, hogy milyen volt a hangulat. Úgy véli, ha az úgynevezett „énidőt” mindenki megengedhetné magának, akkor kiegyensúlyozottabb lenne a világ

Forrás: Szendi Péter

– Szerencsés voltam, mert amikor ötödikes lettem, új tanár érkezett a nádasdi általános iskolába Mesterházi László személyében, aki hozta magával a kézilabdát, így abba is bekapcsolódtam. A kézilabda nagyon sokáig az életem része volt, NB II.-ben is játszottam. Később teljesen autodidakta módon kezdtem el aerobikozni, kis falvakban tartottam órákat, például Nádasdon és Gersekaráton – meséli Bea, akinek harmincéves korában meg kellett küzdenie egy magánéleti válsággal is. Akkoriban sokat dolgozott, három műszakba járt a körmendi gyógyszergyárba, otthon négy lovat látott el, emellett másodállást is vállalt.

Hinger Mónika segítségével Nagymizdóra került lovasoktatónak, ráadásként aerobik- és lovasoktatói képzésre is beiratkozott, Hittig Gusztávnak, a nagymizdói lovasudvar korábbi vezetőjének hála idővel főállású oktató lett, ezt közel kilenc éven keresztül csinálta.

– A lovaglás számomra a feltétel nélküli, szavak nélküli szeretetet, az elfogadást, a türelmet, az alázatot és a szabadságot jelenti. Azt hiszem, ezekre mindannyiunknak nagy szüksége van – mondja Bea, aki idővel újabb és újabb képzésekbe kezdett: kölyökfitnesz oktatói iskolába járt, mellette gyógypedagógia szakot kezdett. Így gyűjtögette szépen – lépésről lépésre – egy csokorba a tudást, amelyet ő egyszerűen csak élete virágcsokrának nevez. Jelenlegi munkahelyén, az egyik körmendi fitneszcentrumban 2017 óta dolgozik, most a WALKenergie a specialitása. Szereti, ha változatos csoporttal dolgozhat, akkor az ő fantáziája is szárnyalhat. Nem közhely, Beának tényleg a munkája a hobbija, napi legalább három órát tölt intenzív mozgással. Párját, Istvánt és fiát, Bazsit is sokszor nógatja, hogy vegyenek részt egy-egy foglalkozásán. Amúgy ők a támaszai mindenben.

– Nagyon sok olyan ember volt az életemben, akik segítettek olyanná válni, amilyen most vagyok. Ha volt egy-egy nehezebb időszakom, akkor mindig jött valaki, aki felemelt. Gulyás Gábor tanított lovagolni Katafán, Mesterházi László kiváló edzőm és osztályfőnököm volt egyben. A szarvaskendi Szabó Tanyán Szabó Józsefnél is lovagoltam, ott is szerencsém volt, mert találkozhattam Ákos Ajtonnyal, a magyar öttusa-válogatott lovas edzőjével. Hihetetlen és felemelő élmény volt ilyen emberrel együtt edzeni.

Nagymizdón Hercegfalvi Tiborral, a barcelonai és atlantai olimpia válogatott kerettagjával is dolgozhattam, és Kajzinger Balázstól, a magyar lovasok egyik legbátrabb alakjától is tanulhattam. Az ő vehemenciájuk, sporthoz való hozzáállásuk, a hitük sokat adott nekem egész életem során, csakúgy mint Sárai Gabriella mestertanár, akitől az aerobikot, Csurgyók Edit, akitől a gyerekaerobikot sajátítottam el, és Szabóné Sümegi Bernadett, a WALKenergie alapítója, akinek szintén sokat köszönhetek.

Bea az óráin kizárja a külvilágot. Csakis a csoportjára koncentrál, saját magából ad egy kis részt mindenkinek. Teljes odaadással dolgozik, mert azt vallja, hogy ha el is felejtik, amit az óráin mond, az mindig megmarad, hogy milyen volt a hangulat. Azt mondja, nagyon jó lenne, ha az úgynevezett „énidőt” mindenki megengedhetné magának, akkor kiegyensúlyozottabb lenne a világ. Bea attól önmaga, hogy örömet szerez másoknak – ezt főnöke, Dancsecs Edina is állítja róla. Márai Sándor szavaival búcsúzkodunk. „Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.” Bea ezt az utat keresi, járja.