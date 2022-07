Múlt szombaton egy -80 kiloAmper erősségű negatív (felhő-föld, lecsapó) villám csapott le a Jézus Szíve-templom előtti egyik fémkonténerbe. A templom órája megállt a villámcsapás következtében, a templomban és a környéken elektromos berendezések hibásodtak meg. A történtek utóhatásáról dr. Perger Gyula plébánost kérdeztük.

A plébánián tartózkodott Perger Gyula, amikor hallotta a nagy csattanást. Még az is megfordult a fejében, hogy az épületbe vágott bele a villám. Amikor a 16.30-kor kezdődő esküvőre ment át a templomba, a helyszínen szembesült azzal, hogy a templom előtti térbe, egy konténerbe vágott a ménkű. Ezt erősítette meg a jegyespár is, akiket az atya aznap esketett. Ők a templom kapujában várakoztak, amikor az elektromos kisülés történt. – Már akkor látszott, hogy a villamos hálózat egy része és a riasztórendszer tönkrement, a felállványozott templom órája 16 óra előtt két perccel megállt, a harangrendszer és az orgona sem működött. Elnézést kértem a jelenlévőktől, amiért orgona nélkül kell celebrálnom a szertartást: az esketést csak énekszó kísérte. Ugyanígy a szombati és a vasárnapi szentmiséket sem tudtuk orgonával kísérni – idézte fel a plébános, aki a Szombathelyi Egyházmegye és a projekttel megbízott szakember felé is jelezte a történteket.

Vas Csaba atyának pedig a harangok miatt telefonált – ő az egyházmegyében a „harangok doktora”. Rajta kívül villanyszerelők is érkeztek: az orgonát és a villamos rendszert azóta sikerült helyreállítani, az összes harangot és az óraszerkezetet még nem. Komolyabb beavatkozás vár a hangosító rendszerre. A kár olyan mértékű, hogy a biztosítónak is szerepe lesz a kárrendezésben, hallottuk az atyától. A templom villámhárító rendszerrel ellátott: a kereszttől jön lefelé a villámhárító, és le tudja húzni a villámot – ebben az esetben túlfeszültség keletkezett, ezért mentek tönkre a berendezések, magyarázta.

Hatalmas szerencséje volt annak a biztonsági őrnek, aki az eset előtt egy perccel hagyta el az érintett lakókocsi-konténert. Ha ott tartózkodik, személyi sérülés, akár tragédia is történhetett volna. Kiss Tamással tegnap a helyszínen mi is találkoztunk. – Szakadt az eső, közben megállt, én átmentem a mellékhelyiségbe (műanyag alapú mobil vécé), egy óriási reccsenést hallottam, utána villanást láttam a lakókocsiban. Bevallom, halálfélelmem volt. A szomszéd hotel tulajdonosa utána azzal nyugtatott: üdvözöl az élők sorában.