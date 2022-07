Azóta visszajárnak, a koncerteket a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szervezi. Szombaton estére is felépítették a Tori-kaput a kráterhez vezető úton. A Tori-kapu a japán sintó szentélyekbe vezet, de találunk ilyen kaput más szent helyeken is, például a Fudzsi-hegy lábánál is (írja a lexikon). Így vagy úgy: a Tori-kapu jelképes és valóságos választóvonal: a hétköznapi és a hétköznapin túli között. A Ság hegyen pedig tényleg megtapasztalható a különbség: aki a Tori-kapun átlép, más dimenzióba kerül. Egyszer régen a celldömölki Soltis Lajos Lajos Színház Somogyi István vezetésével Csongor és Tünde-előadást mutatott be a hegyen, mert a rendező megérezte a hely különös "szentségét". Akkor sámándobok szóltak: "Úttalan utamat járom..." Az Ataru Taiko szombaton este japándobok lüktetésével vezette a közönséget a magasságokba és a lélek mélyére (vö! kráter). A kultúrák a mélyben az emberi lényegben érnek össze.

Forrás: Szendi Péter

