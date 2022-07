A Csénye szeretünk nevű oldalon jelent meg néhány nappal ezelőtt egy bejegyzés, miszerint Csényén egy szürke/ezüst Renault kisbusz gyerekeket követett a faluban. A bejegyzésben arról is szó van, hogy a polgárőrség és a rendőrség is tud az esetről, ezért a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon utánakérdeztünk az esetnek. Egy kommentelő azt írta: a 11-12 éves gyerekeknek menekülnie kellett az autó elől.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság válaszát Seffer Lilla c. r. őrnagy mb. sajtószóvivő küldte el: “A körzeti megbízott meghallgatta az érintettet, aki elmondta, hogy Csénye belterületén megállt mögötte egy autó. Nem szólt hozzá senki az autóból, hanem továbbhajtott. Bűncselekményre, egyéb jogsértésre utaló jelet munkatársaink nem állapítottak meg.”

A rendőrség válaszából azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években több hasonló bejelentés is történt, de egyetlen alkalommal sem merült fel, hogy ténylegesen történt volna hasonló bűncselekmény.

A bejegyzés alatti kommentekben többen arról is írnak, hogy mások is látni vélték az autót, illetve egy másik idegen autót is láttak a faluban, amit a kommentelő a sofőr “szúrós, kötekedő nézése” miatt jegyzett meg, és azt is sikerült megállapítania a komment írójának - miközben elhaladt mellette a jármű -, hogy "az autó vezetője nem magyar volt". Többen pedig további megdöbbent kommenteket írtak a rémhír alá.

Összességében elmondható, hogy Szombathely és Vas megye közbiztonsága alapvetően jó, a közösségi médiában terjedő posztokat pedig az azonnali lájkolás helyett illik fenntartásokkal kezelni. Természetesen amennyiben valaki ténylegesen törvénysértést észlel vagy veszélyben érzi magát vagy szeretteit, akkor értesítse a rendőrséget a posztolás helyett.