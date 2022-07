Szenzációs szezont futottak a Rába-partiak az előző szezonban, hiszen a bajnoki döntőig menetelve végül ezüstérmet ünnepelhettek a vasi piros-feketék. A siker egyik kovácsa Antonisz Konsztantinidesz volt, aki remekül felépítette csapatát a szezon utolsó, kétségkívül legfontosabb szakaszára, a playoffra. A bajnoki második hely azt is jelentette, hogy a következő idény elején a Bajnokok Ligája selejtezőjében is megmérettetheti magát az Egis Körmend. Nem meglepő tehát, hogy nem sokkal a 2021-2022-es bajnokság lezárását követően már a jövő évi keret kialakításán fáradozik a Rába-parti klubvezetés. A nagy kérdés az volt, vajon lesz-e változás a kispadon.

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is az Egis Körmend kispadján ülhetek – nyilatkozta a klub közösségi oldalán a ciprusi sikeredző, Antonisz Konsztantinidesz. – Szeretném folytatni azt a munkát, amit másfél évvel ezelőtt elkezdtem, hogy a klubot még magasabb szintre emeljük. Jövőre európai kupában szerepelhetünk majd, ami nagy szakmai kihívás. Mindenképpen szeretnénk bejutni a BL csoportkörbe, ami egy remek sorozat. De ha ez valamiért nem sikerülne, akkor a Fiba Europe Cup-ban folytathatjuk. Természetesen a szurkolóknak ismét egy olyan évet szeretnénk ajándékozni, amely mindenkit boldoggá tesz majd. Szívből szeretném megköszönni a csapat vezetőségének, Körmend városának és polgármesterének, hogy bíztak bennem, és továbbra is támogatják a munkámat. Úgy érzem, hogy mindenkinek köszönettel tartozom, hogy a körmendi család befogadott.

A klub ügyvezetője szerint ahogy a játékosoknak, úgy a vezetőedzőnek is rendkívül jó szezonja volt.

– Akadtak nehézségei Antonisznak, amiről már több alkalommal beszéltünk a szezon során – idézte fel Kozma Gergő. – Itt még egyszer szeretném megköszönni a két edzőnknek, Kocsis Tamásnak és Németh Leventének, hogy elő tudtak lépni ezekben a nehéz időkben. Ami Antonisz tevékenységét illeti, Ő felelt a légiósok kiválasztásáért, ami nagyon jól sikerült. Összességében teljes mértékben elégedettek voltunk Antonisszal és a munkájával, nagyon örülök, hogy sikerült maradásra bírnunk – fogalmazott a körmendiek klubvezetője, aki elárulta azt is, benne volt a pakliban, esetleg nem tudja folytatni Konsztantinidesz magánéleti okokból az edzősködést. Amikor kiderült, hogy tudja vállalni a munkát, nagyon gyorsan megállapodtak a folytatásról.

Kozma Gergő a keretalakítással kapcsolatban elmondta, hogy az elsődleges cél a magyar mag megtartása és megerősítése volt, ami sikerült.

– Meghatározó magyarjaink maradtak, valamint sikerült megszereznünk Omenakat – számolt be az ügyvezető. – Most is az edzői stáb dolga lesz a légiósok kiválasztása, ami már el is kezdődött.

