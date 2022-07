Leukémiás kisfiúnak gyűjtenek

Varsányi Áron, a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület elnöke a szultán üzenetét hozta - idén elfoglalják a várost! -, és részletesen ismertette az ostromkupa programját, ahol horvát, ukrán, cseh, szlovén csapatok is lesznek. Egy leukémiás kisfiúnak, Benedeknek gyűjtenek majd a rendezvény alatt, lehet licitálni Kokó kesztyűjére,a kőszegi kisvonatra váltott menetjegyek ára is a jótékonysági kalapba megy, illetve a versenynevezési díjak is.

Pócza Zoltán, Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója a kulturális lehetőségek között elmondta: a múzeummal összefogva kiadnak egy Múzeumostrom bérletet, ha valaki megvásárolja, akár több napon át látogathatja a kőszegi intézményeket, a vártól a Patikamúzeumon át a Hősök tornyáig.