Szabó-Böröndy Andrea esküvőszervező számos szolgáltatóval dolgozik együtt, így rálátása van a háttérben meghúzódó folyamatokra. A szakember úgy látja, hogy egyrészt az esküvők elmúlt három évben megnövekedett száma és a vele egyenes arányosságban növekvő kereslet a szolgáltatók iránt, valamint az elmúlt hónapok alapanyag- és élelmiszerár-emelkedései lehetnek a drágulás fő okai. Véleménye mellett Andrea néhány tippet is megoszt olvasóinkkal, hogy szerinte min és hogyan érdemes spórolni az esküvő megszervezése során.

Az élelmiszerárak drasztikus emelkedése váratlanul érte a szolgáltatókat – fogalmazta meg Szabó-Böröndy Andrea, aki elmondta: a már tavaly lekötött esküvők esetében nem a házasulandók azok, akik a legrosszabbul járnak a drágulással, ugyanis egy tavaly – az akkori piaci árakon – megkötött szerződés árain már nem lehet változtatni, ezért a különbözetet a szolgáltatók már nem terhelhetik rá a házasulandó párra. Viszont azokban az esetekben, amikor csak árajánlatot ad a szolgáltató, jól látszik, hogy az első ajánlathoz képest akár hetente változhat az ár. A szakember elmondta: van egy pár, akiknek sátras esküvőt szerveznek, kitelepült cateringgel.

Elsőként tavasszal kértek tőlük árajánlatot, amit akkor meg is kaptak, azonban már rá másfél hónapra jelezte a szolgáltató, hogy kénytelen volt emelni az árán, sőt, a költségek még az esküvőig is módosulni fognak. Andrea úgy látja, hogy a szolgáltatóknál jelenleg az étel- és italcsomagok árai drágulnak a legjelentősebben, de az elmúlt két-három évben jóformán minden szolgáltató minimum kétszeres árakon dolgozik, mint korábban. Addig is tapasztalható volt évről évre egy minimális emelkedés, de drasztikusan azóta mernek drágítani a szolgáltatók, ugyanis akkora a kereslet irántuk. Az esküvőszervező szerint okos és átgondolt döntések meghozatalával vannak az esküvőszervezéssel kapcsolatban olyan dolgok, amelyeken jelentős összegeket spórolhat meg magának az ifjú pár, de arra is felhívja a figyelmet, hogy ezzel ellentétben akadnak olyan szolgáltatások is, amelyekre érdemes pénzt áldozni.

– Mindenki a pénztárcájához mérten igyekszik kiválasztani a legtökéletesebb esküvői helyszínt. Ha a pár nem ragaszkodik a kastélyokhoz, szállodákhoz vagy a sátras esküvőhöz, a helyszínt tekintve jóval olcsóbban tudnak kijönni, amennyiben egy étteremben tartják meg a lakodalmat – tanácsolja a szakember. Mint mondja, a legtöbben nem tudják elképzelni az esküvőjüket dj, fotós vagy videós nélkül, de a szolgáltatói körben a mai napig is meg lehet még olyanokat találni, akik nem dolgoznak elrugaszkodott árakon.

– Egyre több olyan menyasszony van, aki például a virágokat virágkötővel készítteti el, de a helyszín dekorálását már maga végzi el, nem fizet külön dekorost. Ezzel rengeteget lehet spórolni, mert az esküvői dekoráció ára kifejezetten magas – jegyzi meg. Hozzáteszi, a köszönetajándékon is jó pár ezer forintot meg lehet fogni, ha nem készen vagy személyre szabottan kapható példányokat választanak belőle, hanem saját kézzel készítik el. Ez gyakran még inkább szívhez szóló, mint a szolgáltatók által előállított társai.

– Dolgoztam például olyan párnak, akik saját maguk kinyomtatták a vendégeknek szóló köszönetnyilvánítás szövegét, mellé pedig egy pauszpapírra nyomtatott fotót csatoltak magukról. Erre kis masnival rögzítették a névtáblákat is, így egy okos ötlettel megoldották az ültetőkártyák kérdését is – emlékszik vissza Andrea, aki felhívja a figyelmet: már ezekkel az apróságokkal is sokat spórolhatnak a házasulandók. Azt tapasztalja, sokan mondanak le a fotós javára a videósról, hiszen úgy gondolják, hogy mindkét szolgáltató igen magas áron dolgozik, ahhoz, hogy ne kelljen valamelyikükről lemondaniuk.

– Én azonban fel szoktam szólalni a videósok érdekében, ugyanis szerintem a képek sok év távlatából nem adják vissza ugyanazt a hangulatot, mint ami egy videóból sugárzik. Nem beszélve arról, hogy mekkora öröm lesz majd a pár gyermekeinek, unokáinak visszanézni a felvételeket az ő nagy napjukról – vélekedik a szakember.

Szerinte a vőfély vagy a ceremóniamester a kisebb létszámú esküvőkön nem létszükséglet, bár megjegyzi, hogy sokan a nagyobb lagzikon sem ragaszkodnak hozzá, pedig ha jó szakembert sikerül választani, akkor ő lesz a rendezvény motorja, aki segíti az ifjú párt abban, hogy a lagzi alatt mindig mindenki a jó helyen és időben legyen és egy családtag se maradjon le a legfontosabb pillanatokról.