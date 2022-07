„A városkának volt egy kis erős vára, amely hat évvel a mohácsi vereség után feltartóztatta és visszaverte a törököt (...)” – írja Ottlik Géza az Iskola...-regényben, amelyben egyszer sem nevezi meg Kőszeget – „csak” nagyon-nagyon pontosan beleírja a történetbe, kivetítve a várost is a mindenség ernyőjére. Ennek a kis erős várnak a lovagtermében történt valami különös vasárnap este. A 40 évvel ezelőtti ősbemutatóra – amely a várostrom 450. évfordulójára készült – finoman, szenvedélyesen, szépen rákopírozódott egy másik, egy vadonatúj előadás, amely semmilyen értelemben nem akart olyan lenni, mint az a régi. Hogyan is akart volna: a színház mindig itt és most van.

Még akkor is tartalommal kell megtölteni ezt az elhasznált közhelyet, ha ezúttal vállaltan tiszteletadásról van szó: a várszínház alapítói előtt. A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház színészeinek sikerült: példánnyal a kézben, a mágikus üres térben, ahol csak a lovagterem színpadának meggypiros függönye és magastámlás, egyenes derekat kívánó székei – jó, meg Kőszeg maga – működtek közre a hangulat megteremtésében; Csiby Gergely rendező az instrukciókat olvasta föl. Az Életünk folyóirat 1982/augusztusi számában megjelent Páskándi Géza-szöveg – nem is olyan sárgák még a lapok – egyszer csak felfénylett, megszólalt (dramaturg: Karácsony Ágnes): itt és most, nekünk és rólunk; békéről, háborúról, küzdésről, áldozatról, célokról, otthonról, önazonosságról. Sőt: hatványozottan színház volt ez, hiszen most az egyszer, soha máskor.