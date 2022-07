Milyen fürdetőt, testápolót válasszunk?

– A bőr megfelelő ápolására egészen újszülöttkortól törekedni kell – tudjuk meg Kiss Viktóriától, aki azt is elmondta: a babák bőre nagyon érzékeny, ám biztosan elkerülhetjük a kicsi bőrének irritációját, amennyiben a drogériás termékek helyett az esti fürdetésnél gyógyszertárban kapható fürdetőt használunk. Fontos emellett, hogyha szárazabb a kisbaba bőre, a fürdetés után használjunk csecsemők számára kifejlesztett hidratáló testápolót – ehhez szintén rengeteg gyógyszertári termék áll a rendelkezésünkre – jegyzi meg Viktória.

Kisbabáknál miben tér el a napi szokásrend?

Abban, hogy milyen bőrápolási rutint alakítsunk ki kisgyermekünk számára, a saját szokásainkat és a saját bőrünk szükségleteit kell alapul vennünk. A kisbabáknak pontosan úgy néz ki a bőrápolási rutinjuk, mint a gyerekeknek és a felnőtteknek: este fürdés, hajmosás, nappal arcmosás. A kozmetikus hozzáteszi, mivel a kisgyermekek szeretnek mindet megfogdosni, ezért a szülők sokkal többször mossák meg a kezüket, mint amennyiszer egy átlagos felnőtt tisztítja a kezeit.

– A gyakori kézmosás pedig kiszáríthatja a kis kezüket. Ennek orvoslására használhatunk kézkrémet – jegyzi meg a szakember.

Ne feledkezzünk meg a fényvédelemről!

Mint a bőrápolással kapcsolatban mindig, úgy a gyermekek bőrének állapotáról való gondoskodás okán is meg kell említeni a fényvédelmet – erre áprilistól szeptemberig különös figyelmet kell fordítani. – Ebben az időszakban, mielőtt kivisszük a gyerkőcöket az udvarra, alaposan be kell kenni az arcukat, nyáron pedig az egész testüket naptejjel. Fontos, hogy fényvédőből mindig a legerősebb védelmet nyújtó ötvenfaktorosat használjuk – vélekedik Viktória.

Érzékenyebb a bőrük, ezért is figyeljünk rá!

Arról, hogy a gyermekbőr ápolása miben különbözik a felnőttétől, a kozmetikus úgy vélekedik, hogy a kicsiké sokkal érzékenyebb. – A bőrszárazság és az ekcéma gyakran előforduló probléma a kicsiknél, éppen ezért a mosószer és az öblítő minősége és összetétele nem elhanyagolható kérdés. Emellett az is fontos, hogy milyen anyagú ruhát választunk gyermekünknek – fogalmazza meg, majd hozzáteszi: fokozottan oda kell figyelni ezekre a dolgokra, ha szeretnénk elkerülni a gyermekek bőrproblémáját. Sajnos így is sok esetben a bőrhibák nem kiküszöbölhető gondok miatt alakulnak ki, például napallergia, laktózérzékenység miatt.

Kamaszkorban kérhetjük szakember segítségét

A kozmetikus úgy véli, a kisebb gyermekeknél még nagyobb törődést igényelnek ebből a szempontból a kamaszok. Nekik ugyanis nagyjából az általános iskola utolsó évei környékén megváltozik a hormonháztartásuk, azzal együtt pedig a bőrük állapota is.

Mint mondja, sajnos ez normális. Ahhoz, hogy minél inkább kordában tartható legyen egy kiskamasz bőre, érdemes bizonyos időközönként kozmetikai kezeléseket végezni rajta. Emellett az otthoni arcápolással is sokat javíthatunk a kamaszbőr állapotán: a mindennapi rutin részét kell, hogy képezze az arc lemosása és fényvédőt is tartalmazó nappali arcápoló krém használata. Sokat segíthet a bőr állapotán a heti egyszeri hámlasztás, illetve nyáron a napozás is nagymértékben hozzájárulhat a pattanások leszárításához.