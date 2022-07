A III. kerület korábbi futballistája az elmúlt bajnokságban 9 góllal az óbudaiak legeredményesebb játékosának bizonyult – ami azért sem volt egyszerű teljesítmény, mert a kék-fehérek nem a bajnoki címért, hanem a kiesés elkerüléséért küzdöttek – ezt végül nem is sikerült elkerülniük. Borvető Áron az egyik gólját Szombathelyen a Haladásnak lőtte, azzal a találattal nyertek 1-0-ra fővárosiak. Nos, a 23 éves, jó felépítésű futballista meglőtte első gólját a zöld-fehéreknél is – igaz, egyelőre „csak” felkészülési-mérkőzésen. A támadó góljával szereztek vezetést a vasiak Vanja Zvekanov súlyos sérülés miatt az 57. percben félbeszakadt Kapfenberg (1-1) elleni ausztriai összecsapáson. Borvetőnek már első, szombathelyi meccsén, a Petrzalka (1-0) ellen – egy félidőnyi játéka alatt – is megvolt a lehetősége a gólszerzése, akkor mellé lőtt.Az tehát látszik, hogy Borvető könnyen helyzetbe kerül.

– Mind a két edzőmérkőzésen jól éreztem magam a pályán, ez a két találkozó arra is jó volt, hogy egy kicsit már összeszokjon a csapat – mondta Borvető. – Pedig az első két a kőkemény felkészülés jegyében telt el, úgyhogy bár egyik meccsen sem voltunk frissek, így is szép támadásokat vezettünk, sikerült olyan szituációkat kialakítanunk, amelyeket edzéseken gyakoroltunk. Persze van mit még csiszolni a játékunkon, de hétről-hétre jobban összeállunk, Tetszik az a fajta, labdabirtoklásra épülő futball, amit játszunk, sokat van nálunk a labda, így nekem is könnyebb helyzetbe kerülnöm. Természetesen jó lett volna már az első edzőmeccsen betalálnom, de nem aggódtam, tudtam: jönni fog a gól. Nos, a Kapfenberg ellen sikerült is megszereznem első gólomat új csapatomban. Talán valamivel az osztrákok kezdtek frissebben, de ez nem meglepő, jövő hétvégén ugyanis ők már bajnokit játszanak. Aztán szép lassan mi is belelendültünk és megszereztük a vezetést. Simut kapott jó labdát a jobb oldalon, remekül adott be, a röviden érkeztem és becsúszva a kapuba lőttem a labdát. Sajnos a második félidőben Zvekanov sérülése miatt félbeszakadt a mérkőzés: bízunk benne, hogy Vanja mielőbb visszatérhet közénk. Olyan állapotban vagyunk most, ahogy a felkészülés ebben a fáziásban lennünk kell, van izomlázunk, de ez az alapozás része. Más kérdés, hogy a hőség még rátesz egy lapáttal, de tudjuk, most kell erőt gyűjtenünk. Sok játékos érkezett, sokan távoztak, de megmaradt egy mag, amelyik ismeri a játékrendszert, ők sokat segítenek abban, hogy minden téren gyorsan beilleszkedjünk. Jó úton járunk!

A Haladástól távozott Artner Dávid, a támadó Nyíregyházára szerződött. A 17 éves játékos Szombathelyen tavasszal egy bajnokin szerepelt.