A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megszervezte az Év Fagylaltja versenyt, amelyre négy kategóriában (Cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye; „M-Mentes”; Alapanyaggyártók, forgalmazók versenye; M-Mentes” alapanyaggyártók, forgalmazók versenye) összesen 74 fagylalt nevezett. Az elmúlt két évhez hasonlóan régiós elődöntők után az Ipartestület budapesti székházában tartották meg múlt kedden a döntőt, ahol a balatongyöröki Promenád Kávéház színeiben egy celldömölki cukrász, Vadócz Jenő is elindult. Kollégájával, Pethő Gáborral közösen megalkotott Trópusi Édenkert fantázia névre keresztelt fagylaltja a Régió kiváló fagylaltja díj mellett, megkapta az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Különdíját is. A díjat Garaczi János Venesz- és Gundel-díjas mesterszakács adta át.

Forrás: Vadócz Jenő