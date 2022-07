A 40. születésnapját ünneplő Kőszegi Várszínház nyári társulata július 14-én, csütörtökön jelentkezik a Szentivánéji álom premierjével, egyúttal megkezdődik a tíznapos Köz-Játék Színházi Fesztivál. Pócza Zoltán igazgató azt mondja: a közönség érdeklődésére nem lehet panasz, a jubileumi szezon is azt mutatja, hogy a nézők kedvelik a várszínházat. És reméljük, Pukk megkötötte a maga erős alkuját az időjárással is.

„Egy pillanat. / Tűnékeny árny. / Gyors álombéli kép. / Rövid, mint a szénfekete éjben / eget-földet nyitó villámcsapás, / hogy mielőtt azt mondanád: ‚figyeld’, / a sötétség rázárja fogsorát” – vázolja föl Lysander a szerelem természetét Hermiának Shakespeare Szentivánéji álom című beavató-vígjátékában, Nádasdy Ádám fordításában. A két fiatal szökésben van éppen, mindjárt kezdődik az Athén melletti különös, káprázatokkal teli éjszaka. „Egy pillanat. / Tűnékeny árny. / Gyors álombéli kép” – Shakespeare mintha az életről beszélne. Az időről. Mintha most érkezett volna meg a társulat Kőszegre – és lám, máris itt a premier. Mielőtt kimondanád, „jegybanki alapkamat” – morfondírozott anno Lysander a Mohácsi testvérek szombathelyi Szentivánéji-változatában; az se volt olyan régen. A Szentivánéji álom az a Shakespeare-titok, amit teljes egészében úgyse lehet megfejteni, ezért aztán nem lehet megunni sem. Mindig új. Mindig meglepő tud lenni. „Tűnékeny árny. Gyors álombéli kép.” A Szentivánéji álom – a színház maga. Sőt: színház a színházban – elvégre a tündéri és az emberi világ határán csetlő-botló mesteremberek szintén premierre készülnek, előadással köszöntenék az egybekelő királyi párt. Tompor Miklós szerepében Hegedűs D. Géza természetesen magának akarja az oroszlánt is, és ezúttal nemcsak szamárfejet kap, hanem – a sors és Pukk útja kifürkészhetetlenek – ő a Szentivánéji álom rendezője is. Hány esküvő lesz a végén? Egy, kettő, három...? Plusz egy tündéri kibékülés. Ráadásul hol élhetnénk át teljesebben a Szentivánéji-élményt, ha nem egy szabadtéri színházban? Kőszeg bársonyos ege alatt minden megtörténhet. Hát még a Szentjánosbogár Motelben, valahol a város szélén. Dehogy: a város szívében. A nagyszínpadon. Ahol valószínűleg Pukk – Takács Katalin – kezében van az összes szobakulcs.