Az egyik celldömölki írószerboltban járunk, bő egy hónappal az új tanév első becsengetése előtt. A polcok roskadoznak a termékektől, az egyszerű grafitceruzától kezdve a vízfestékkészleten át a füzetekig mindenki a lehetőségeihez mérten választhat márkát, minőséget. Ha nem lenne a szülői értekezleten kapott lista, és nem lennének a tapasztalt, mindenre felkészült, segítőkész eladók, bizony könnyen a bőség zavarának a csapdájába eshetnének a vásárlók.

A népszerű mesehősök, az űrhajósok és az unikornisok táskákra, borítókra, kulacsokra, tolltartókra költöztek, és nehéz nem egy egységcsomagként tekinteni rájuk. Egyelőre azonban kevesen válogatnak a sorok között. Takács Ferenc ügyvezető igazgató elárulja: amit lehetett, már márciusban beszereztek, így még a nagy áremelkedés előtt jutottak áruhoz, ám ennek ellenére is sok minden többe kerül, mint tavaly. A klasszikus A5-ös füzetért akkor például 48, most 79 forintot kérnek. A grafitceruza 92–470, a 12 darabos színesceruza-készlet 760–2950 forint között mozog.

Festékkészletet kapni már 440 forintért, de van olyan kiszerelés, amelyért 2060 forintot kell fizetni. Itt évek óta úgy tapasztalják, iskolatáskáért készek a szülők többet adni, a kicsiknek az ergonomikus, kemény háttal ellátott fajtákat keresik, a nagyobbak körében az ismert sportmárkák a népszerűek. Mint minden évben, idén júliusban is inkább nézelődők, mint iskolaszereket vásárlók akadnak az egyik szombathelyi, Fő téri üzletben is. Rozmán Zoltán üzletvezető tapasztalata szerint ez a feltérképezés időszaka. A szülők ilyentájt átnézik a kínálatot, árakat, majd jellemzően augusztus közepétől kezdődik az igazán nagy roham.

– A tavaly szeptemberi árakhoz képest legalább duplájára emelkedett a különböző papírtípusok ára. Eddig elsődlegesen a gyártók érezték meg a drágulást, az iskolakezdésre vásárlók most szembesülnek vele – mondja az üzletvezető. A beszállítói árak szinte napról napra változnak, nehéz előre tervezni. Az alapanyag-drágulás mellett az infláció, illetve – mivel többnyire importtermékekről van szó – a forint gyengülése is megmutatkozik az árakban. Az előző évi kollekcióból maradt termékekhez olcsóbban is hozzá lehet jutni.

A Fő téri üzlet is minden árkategóriában kínál taneszközöket, az A5-ös füzetet például 100 és 350 forintért is találni, színesceruza-készletet 1000 és 5999 forintért egyaránt kínálnak. Az üzletvezető kiemeli, hogy bár fontos szempont az ár, de a minőséget, tartósságot sem árt figyelembe venni, hiszen nem feltétlenül akkor kíméljük leginkább a pénztárcánkat, ha a legolcsóbb terméket választjuk.

Tettünk egy kört a nagyáruházakban is: hasonló vagy valamivel kedvezőbb árakkal találkoztunk. Nagy vízfestéket láttunk 1299, hatos temperacsomagot 1999, 24-es színesceruza-csomagot 2599 forintért. A sima A5-ös A5-ös füzetet 79, az A4-es spirálfüzetet 359, sima A4-es füzetet pedig 139 forintért kínáltak. Aki úgy dönt, hogy nem szaküzletben vásárol, érdemes több időt szánnia a tanszerek beszerzésére, hiszen ez esetben nem számíthat segítségre, magának kell összeállítani a csomagot – egy elsős, alsós gyermek esetében az bizony többtucatnyi tételből áll.