A szombathelyi Nádasdy utcában nemcsak mindkét oldalról behajtani, de megállni tilos táblákat is kihelyeztek az elkezdett útfelújítások miatt. Ennek ellenére folyamatosan halad a forgalom az érintett útszakaszon, illetve az út szélén is szinte minden parkolóhely foglalt a tiltás ellenére. Pénteken reggel pedig még a helyi járatos buszok is errefelé közlekedtek, pedig a Nádasdy utcában ezen a szakaszon nincs a buszoknak kijelölt megállóhelye, így rájuk sem érvényes a "kivéve célforgalom" jelzés, illetve azt sem láttuk, hogy ezek a buszok az útépítésnél dolgozókat szállították volna.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, hasonlóan figyelmen kívül hagyják a közlekedők a Paragvári utcában kihelyezett behajtani tilos táblákat is. A vonatkozó törvények szerint jelenleg a behajtás szabályainak megszegése 30.000 forintos közigazgatási bírsággal és 4 előéleti ponttal büntethető.