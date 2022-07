A város igyekszik menedzselni az egészséges és felszabadító sport szombathelyi lehetőségeit; nem az események után futunk, hanem az eseményeken – mondta dr. Nemény András polgármester a bevezetőjében, kiemelve, hogy a járvány idején online világba kényszerült emberek számára most a való világban szeretnének a sportnak nagyobb teret nyitni, részben olyan eseményeken, amit nézni lehet, részben olyanokon, amelyeken tevőlegesen részt is lehet venni.

Dr. László Győző sportért is felelős alpolgármester három programot emelt ki: a klasszikus futóversenyt, amelynek lesz egy városi nevezetességeket érintő rövidtávja is, benne a Romkert, a képtár, a városháza is szerepel. Lesz street ball, amit a szombathelyiek már korábban is nagy szerettek, valamint fitt mix expo az Agorában, a sztárfellépők között Rubint Rékával.

Kalmár Attila, a Pannonsport Kft. ügyvezetője a tervezett programok felsorolását azzal vezette be, hogy cége több mint harminc éve szervez sporteseményeket, és működik együtt a mindenkori önkormányzattal, ami országos szinten is ritkaság. Az év első felében Budapesten dolgoztak a munkatársaival, EB-t, VB-t, nemzetközi versenyt szerveztek, örülnek, hogy itthon is számítanak rájuk. Felkérésre olyan programtervet – köztük kosárlabda válogatott mérkőzés, tornász világkupa, darts verseny, lövészverseny - raktak össze, amely erősíti a szombathelyi sportot, és öregbíti a város hírnevét. Mindez egyfelől a sportturizmust, másfelől az emberek élményszerzési igényeit szolgálja.