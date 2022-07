Sayfo Omar vezető kutató beszélt az iszlám kialakulásról, pontosította az iszlám vallás, az iszlamizmus és a politikai iszlám fogalmát, végül az Európában élő muszlim közösségeket témáját érintette.

- A világon 1,7 milliárd, Európában pedig 25 millió muszlim él. A migráció és az Európát is sújtó terrorizmus kapcsán számos tény és tévképzet terjed a nyilvánosságban a Föld második legtöbb hívet számláló vallásáról - mondta az előadó, aki objektivitásra törekedve azt is hangsúlyozta, hogy az iszlám jogforrásokon alapszik, ezek közül az első a Korán, de a prófétai hagyományok, a közmegegyezés és a helyi szokásjog is meghatározza, hogy a milyen a különböző társadalmi helyzetekre adott úgynevezett isteni ihletés.