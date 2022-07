A Balaton vize már reggel 26 fokos és tovább melegszik, délre elérheti a 28 fokot is. Az első úszók idén is az úszóválogatott tagjai voltak, majd a 160 centiméter mély vízbe ereszkedtek a civilek is, többnyire gyors, illetve mellúszásban. Az első úszók fél nyolckor már túl voltak a 2,5 kilométeres bóján és az első, úszókat szállító hajó már hat óra után úton volt Révfülöp felé. A szervezők hangsúlyozták, hogy a legfontosabb most is a biztonság, ennek érdekében 200 hajóból álló úszófolyosó és 1000 szervező biztosítja az úszókat, akik között minden korosztály képviselteti magát. A legidősebb indulók 80 felettiek, többen már sok éve visszatérők, másoknak pedig ez első ilyen nagy próbatétele - írja a veol.hu.

A nyílt vízi úszóválogatott tagjai közül Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Olasz Anna és Rohács Réka is a rajtnál állt. Olasz Anna vallotta, hogy minden alkalommal, amikor elindul a Balaton-átúszáson, célja, hogy a csúcs közelébe kerüljön, illetve meg is döntse. Edzőtáborból érkezik az úszásra, így nem feltétlen frissen áll a rajthoz, ettől függetlenül szeretné a legjobb eredményét nyújtani. Rasovszky Kristóf a saját 57:00-ás pályacsúcsát tervezi megdönteni a válogatott társak, illetve a két ausztrál edzőtárs segítségével. Bár azt mondja, nem egy egyszerű feladat az 57 perces rekord megdöntése. Nem görcsöl rá, jön az, ha jönnie kell, kiderül, hogy a srácokkal mit tudnak kihozni egymásból és magukból.

Az eseményről készült fotók, a vaol.hu oldalán, ITT érhetők el >>