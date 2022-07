A labdarúgópályán felállított rendezvénysátorban gyűltek össze az elszármazottak és a falubeliek. Elsőként Kercaszomor rendszerváltás utáni első polgármestere, Laczó Boldizsár köszöntötte az egybegyűlteket.

- Polgármesterré választásom előtt öt évig voltam a falu elöljárója, akkor a lehetőségekhez mérten igyekeztem mindent megtenni az itt élőkért. Sikerült például futballcsapatot szerveznünk, amely évekig működött. Az akkor még működő határőrség is besegített nekünk néhány futballistával, így a kercai fiatalokkal létre tudtunk hozni egy jó kis közösséget - kezdte a beszédét a hajdani polgármester, majd arra is kitért, 1964-ben került Kercaszomorra erdészként, munkája kapcsán sok embert megismerhetett.

Kapornaky Sándor, Kercaszomor jelenlegi polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy megjelent Kercaszomor Értéktárának harmadik kötete, amelyet Soós Kálmán, a település díszpolgára írt.

Forrás: Szendi Péter

- A Tántoríthatatlan bátorsággal című könyv a szomoróci felkelés és a fortissima küzdelem történetét dolgozza fel. A sorozat első kötete Pongrácz Dániel Határszéli kálvária című könyve volt, a sorban második kiadvány pedig Kapornaky Gyula verseit tartalmazza. A most megjelent Soós Kálmán-könyvet a húszéves küzdelem megkoronázásának tekintjük, kiadása az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság hathatós támogatásával valósult meg - mondta a polgármester.

A új kötetet V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos mutatta be a jelenlévőknek.

- Soós Kálmánnal régi az ismeretségünk, barátságunk. A Tántoríthatatlan bátorsággal című könyv hűen mutatja be, hogy az itteniek miért küzdöttek. A könyv először is megidézi a gyepűelvi, őrállói világ legendás hagyatékát, majd kitér a környék legősibb szakrális emléke, Vas megye legrégibb falusi kőtemploma, a Szent Vencel-templom bemutatására. Szó esik az „amerikás magyarokról”, a nagy háborúról és annak végzetes következményeiről, majd a szomoróciak hősies ellenállásáról. A könyvben a kercai örs korabeli állományának névsora is olvasható – összegzett a képviselő, majd a szerzőt méltatta, akinek minden sorában érezhető a hazaszeretet, a szülőföld iránti tisztelet.

A szombati programot kultúrműsor zárta, őrségi és határontúli fellépőkkel, este az Előretolt Helyőrség rocktörténeti műsorával, majd az Ismerős Arcok, Teleki Pál-érdemérmes zenekar ünnepi koncertjével ért véget a nap. Az ünnepi eseményen részt vett Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Czikó Anita, Magyarország Lendvai Főkonzulátusának konzulja, valamint Balassagyarmat és Lovászi települések küldöttsége, de megtisztelték a rendezvényt szlovéniai magyar vendégek, köztük a nemzetiségi szervezetek vezetői, valamint a környező települések polgármesterei is.