Tizennyolc csapat regisztrált és foglalta el a helyét kora reggel. Önkormányzatok, civil szervezetek, baráti társaságok és családok is éltek a közösségi program lehetőségével szerte a megyéből. Délelőtt, amikor ott jártunk, az alapanyagok előkészítésével és a sátrak csinosításával a legtöbb csapat már végzett, serénykedtek a szakácsok, közben volt idő beszélgetni, koccintani. Mire az illatok végképp meghozták a kedvet az evéshez, elkészültek a változatos étkek is. A vashosszúfaluiak Asszonybosszantó csapatánál például őzpörkölt vargányával, burgonyafánkkal és babos káposzta. Az öt család alkotta csapat nevére is magyarázatot kaptunk: 12 éve Erdélybe járnak, Szentegyházán láttak ilyen nevű csárdát, azóta ezzel neveznek a főzőversenyekre.

A Vashosszúfalui Tájház asszonyai egy hosszú asztalnál zöldséget aprítottak, húst szeleteltek – náluk babgulyás, szarvaspörkölt, dödölle és túrófánk volt a menü. Csipkerek is szarvaspörkölttel, dödöllével és pácolt oldalassal készült. Standjuknál a komatál közösségük által használt tálakat, kendőket is felfedeztük. Vezetőjük Kiss Beatrix újságolta, éppen aznap született egy kislány a faluban. Miután hazamennek a kórházból, a tálakban 12 napig ételt visznek az édesanyának. A hosszúperesztegi-mikosszéplaki Ne kóstold meg társaság kolbászos lecsót és tokányt kevergetett, az Egervölgyi Betyárok vadpörköltet és pincepörköltet. A jókedvű szombathelyi F&F (Ferenc és Farkas) csapat egyen pólót készíttetett szombatra – náluk ír gulyás rotyogott benne barna sörrel, paradicsompürével és friss zöldségekkel. Zsemlegombóccal tálalták a zsűrinek.