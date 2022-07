Doroszi Judit szervezőtől megtudtuk, az ételeket a zsűri – Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Rozmanné Horváth Rita aljegyző és Czeglédy Ernőné Klára tapasztalt nyugdíjas szakácsnő – bírálja majd. Számukra is csak reggel derült ki, hogy ki mit főz. A csapatok jó szívvel kínálják finomságaikat a látogatóknak. A hosszúperesztegiek például 180 adagnyi babgulyást főztek az alkalomra. A szervezők műsorral is készültek: a szombathelyi Capito Gitárklub nyitja meg délben a délutáni programot. Nagy sikere volt adventkor a Girls! Csak Csajok retró csapatnak, őket is visszahívták.

A jánosházi Kim és Judit spanyol hangulatú gitár-ének duó a falunapon bizonyított tavaly, a főzőversenyen ők is fellépnek. Az eredményhirdetés után 15 órakora rock-kedvelők indulnak zenei időutazásra a Vándor zenekarral, akik a Lord együttes legnagyobb slágereit játsszák. 17 órától Soltész Rezső várhatóan ugyanígy nosztalgikus hangulatot teremt majd, csak más stílusban.