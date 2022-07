Okleveles kommunikációés médiaszakértő, PR-menedzser, nőijóga-oktató, gerincprevenciós tréner, csoportosfitnesz-instruktor, orientális folklór, show-hastánc és bellyfit mozgástréning-oktató – Ági (virtuális) névjegykártyáján így sorakoznak a foglalkozásnevek. Hamar kiderül, minden napja kicsit más, és az is, hogy mióta elvégezte az egyetemet, mindig rugalmas időbeosztással, egyéni vállalkozóként dolgozott.

– Egy Vas megyei kavicsbánya az egyik fő megbízóm. Az ausztriai értékesítés és az ügyfelekkel való kapcsolattartás a feladatom. Főiskolásként kezdtem a zöldmezős beruházásnál, és építettem ki az ügyfélkört az akkori vezető mentorálásával. Ennek 19 éve – közben már az első három év után a régióban piacvezetővé vált a bánya – meséli. Ági német és kommunikáció szakon végzett a szombathelyi tanárképző főiskolán, később kommunikáció és médiatudomány mesterszakon a pécsi egyetemen. Azt tudta, hogy a német nyelvet szeretné használni, de iskolában tanítani nem akart. Oktatni viszont igen, ám ez csak később vált világossá – női jóga és tánc lett belőle.

– A betonüzemeknél és általában az építőiparban férfiak dolgoztak. Ráadásul akkoriban négy évig az iaidóval, a kardvívás japán nemzeti változatának mondott harcművészeti ággal foglalkoztam, így még az edzőtársaim is férfiak voltak. Az egyik főiskolás csoporttársam elhívott az MMIK-ba egy nőiség tánca foglalkozásra Priol Hédi orientálistánc-oktatóhoz. Lenyűgözött, amit ott tapasztaltam, és ott ragadtam. Az évek alatt a hobbin túl az életem részévé vált a tánc. Olyan sok jót kaptam, hogy egy idő után másokkal is meg akartam osztani. Így kezdtem táncot oktatni elsősorban rekreációs jelleggel. A tánc a szakrális és a gyökércsakrára hat, azokat a területeket mozgatja meg főként, ahol a női szervek elhelyezkednek. Nem koreográfiákat tanítok, hanem elemeket, mozdulatokat, kombinációkat, amelyeket elsajátítva ki-ki a saját táncát tudja felépíteni.

A jógával először kismamaként találkoztam, majd női jógára jártam, ami egy alkalmazott irányzat: változatos stílusú, többféle iskolából merít, azt használja, ami a női test számára a legmegfelelőbb. Azóta számos képzést végeztem: egy nemzetközileg is akkreditált nőijóga-oktatói képzést, és az orientális tánc több ágát kezdtem tanulni, show-hastánc és bellyfit mozgásoktató lettem. 2018-ban pedig gerincterápiás jógaoktatói továbbképzést végeztem. Pozitív visszajelzések érkeznek: a vendégeim szeretik, hogy komplex élményt kapnak.

Csak két példa: nemcsak ászanákat végzünk a jógamatracon, hanem közben az adott óra témájának megfelelően illatokat füstölünk és beszélek a jógafilozófiáról is. A táncórák végén pedig jógaászanákkal nyújtunk. Nincs jobb érzés, mint amikor egy fáradtan érkező nő ragyogva, csillogó szemmel távozik. És hogy miért hasznos a nőknek, ha orientális táncot és női jógát tanulnak?

– A nőknek a nyugati világban rengeteg elvárásnak kell megfelelniük. Fontos visszavezetni őket a gyökereikhez, a valódi erejükhöz, ami a fűszálhoz hasonlítható: rugalmas, hajlékony, így alkalmazkodni képes. Ha vihar tombol, a fűszál meghajlik, a földre simul, és ha újra kisüt a nap, akkor sérülés nélkül él tovább. A jóga pedig összekapcsolódást jelent: a jógaszentírások szerint ilyenkor a Legfelsőbbhöz kapcsolódunk. Mindez önismereti utazás is. Fontos, hogy mi, nők figyeljünk magunkra és adjunk magunknak időt. Én ehhez szeretném megteremteni a teret és az eszközöket, amelyekkel megtalálják az egyensúlyukat, és a lábujjuktól a fejtetőjükig minden testrészüket átmozgathatják.

Áginak változatosak a napjai – van, amikor a mozgásoktatás, máskor az irodai munkája ad több feladatot. Az értékesítésen kívül webdizájnnal is foglalkozik, azon belül arculatépítéssel – mondani sem kell, hogy ez is kreatív tevékenység, ami a táncban, az értékesítésben és az ügyfél-kapcsolattartásban is elengedhetetlen.

– Szeretek híd lenni, összekötő elem, egy jóga- vagy táncórán kibontakoztatni az értéket, amivel egy nő rendelkezik, és ugyanígy az ügyfeleim, a cégek értékeit, szolgáltatásait, termékeit eljuttatni a vevőkhöz – mondja. Az állandó fejlődést mindehhez elengedhetetlennek tartja, hiszen „akkor hiteles valaki, ha folyamatosan, élethosszig tanul”. Azzal a mentalitással dolgozik: ha csinál valamit, akkor jó érzést hagyjon az embertársaiban. A jóga alapelve is a „nem ártás”, erre és a bizalom megtartására törekszik az üzleti kapcsolataiban is.