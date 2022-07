Kis kerti muzsika a városházi teraszon

A városháza teraszán július 22-én, pénteken 19 órától Kellene Kis Kert-koncert lesz, repertoárjukon: funky, gipsy, népzenei talpalávaló. Vendégük a Dorkacoustic.

A szombathelyi zenekar magja 2016 táján alakult. Egy hegedű és egy cajón duója kezdte el azt a zenei felfedezést, ami később – megőrizve az erős improvizatív jelleget – kvartetté bővült egy gitárral és egy nagybőgővel. A frontember hegedűjátékában ötvözi a népzenét, a ritmikus brácsajátékot, a manouche jazzt és a komolyzenét is. Három zenésztársa az ő zenei ötleteitől megihletődve öltözteti tovább a dalokat.

A végeredmény egy jó kis funky, gipsy, népzenei, acid jazz talpalávaló. A zenekar a 2020-as Veszprémi Utcazene Fesztivál győztese és az Öröm a Zene Tehetségkutató Év felfedezettje díj nyertese. Tagjai: Horváth „Dudu” Dániel, Kulhay András, Török Olivér, Mészáros Szabolcs. Amint azt megírtuk, májusban elkészült az első albumfelvételük a Weöres Sándor Színház kamaratermében, közönség előtt. A helyszín fontos volt, hiszen Horváth Dudu Dánielt zenészként és zeneszerzőként évek óta itt rendszeresen foglalkoztatják. A zenekarban főleg hegedül, énekel, dalokat ír, zenét szerez. Mészáros Szabolcs cajónon és más ütőhangszereken játszik, a gitár Kulhay András kezében, a nagybőgő Nagy Olivérnél. Funk-folk, ez a saját meghatározásuk a zenéjükre, amely népzenei és más inspirációkból táplálkozik.

KONCERT

Szombathely

A Szimfónia Kávézó teraszán július 22- én, pénteken 20 órakor Lázár tesók-koncert lesz, vendég: Doma Bence. A Végállomás Klubban július 23-án, szombaton 19 órakor Junkies-dalok szólalnak meg egy szál gitárral, azaz Szekeres András és Barbaró Attila játszik, méghozzá a Végállomás kertjében; a vendégük az Ndrew’s Acoustic. A Bohémban (Thököly Imre u. 14.) július 23-án, szombaton 19 órakor a Dobro Fathers, azaz Zsoldos „Báró” Zoltán és Horváth Tibor duója ad koncertet. Műsoron: tradicionális blues, Muddy Waters-, J.J. Cale-, Eric Clapton-dalok feldolgozásai.

RENDEZVÉNY

Szombathely

A Vas Megyei TIT Egyesület (Kőszegi u. 2.) július 22-én, pénteken 14 órakor és július 26-án, kedden 14 órakor szombathelyi sétát szervez Tóth István szobrász nyomában a következő útvonalon: Szülőház (Mátyás király u. 6.) – székesegyház – városháza – Schrammel-gyűjtemény (Thököly u. 20., Éva-malom). Találkozó: a Mátyás király utca 6. számú ház előtt. A sétát vezeti: Wiktora Antal, a baráti kör vezetője. Az Emlékmű-domb: július 22-én, pénteken 21 órakor „A dal ugyanaz marad” zenés kertmozi. Tematikus sorozatot fűztek össze klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar filmvígjátékokból, ennek része lesz most a Hair, július 23-án, szombaton 21 órakor pedig a Jézus Krisztus Szupersztár.

A Hair musicalt vetítik

Kőszeg

Piknik lesz július 23-án, szombaton 14 órától 18 óráig a Hétforrásnál. Nyitásként Kőszeg Város Fúvószenekara muzsikál, majd 15.30-tól 16.30-ig zöldművészet, zöldhumorvetítés, „tisztazöld” nyereményjáték sorsolással és „zöld” beszélgetések – almafröccsel. 16.30- tól az Alma együttes játszik. A rendezvény teljes ideje alatt megtekinthető lesz a Natúrpark kültéri kiállítása. A várparkolóból 13.30-kor, 14.30- kor és 16.00-kor indul busz, mely kb. 20 perc alatt ér fel a Hétforráshoz. Máshol nem áll meg, jegyet csak előzetesen lehet vásárolni a Tourinform irodában (Kőszeg, Fő tér 2.), egy járműre maximum ötven ember fér fel. A Hétforrástól 14.00-kor, 15.30-kor és 18.00- kor jön vissza busz. Buszjegyinfó: 94/563-120 hétfő–péntek 9 és 17 óra között, szombaton 9–12-ig. Ha lábbusszal mennénk: a Várparkolóból 11 órakor indul egy vezetett gyalogtúra, és 18 órakor indulnak vissza. A távolság 4,5 km oda, ugyanennyi vissza. Kényelmesen körülbelül 2 óra. A túravezető elérhető a 20/446-8024-es számon. Az Alsó-réten július 24-én, vasárnap 10 órakor Hatlábú barátaink – élményközpontú terepi rovarnapot rendeznek, ahol megfigyelik a nappali lepkéket, a sikeres lepkevadászat után pedig meghatározzák őket. A foglalkozást vezeti: Dr. Szentirmai István zoológus.

Kemestaródfa

A faluközpontban július 23-án, szombaton gyermek- és családi nap lesz. 13-tól 20 óráig a programkínálatban: ugráló- és légvár, kosaras hinta, lovaglási lehetőség, a helyi ÖTE tűzoltóautójának megtekintése, airsoftfegyverek kipróbálásának lehetősége, agyagozás, korongozás, hajfonás, csillámtetkókészítés. 13 órakor a Gattyán Alapítvány ajándékaként egy új, kültéren és beltéren egyaránt használható teqballasztalt adnak át az önkormányzat számára. Köszöntőt mond Világi Szidónia, a Gattyán Alapítvány kuratóriumának tagja. 15-től 16 óráig rendőrségi kutyás és közlekedésbiztonsági bemutató. 17 órakor a Lufi együttes ad műsort. 18-tól 20 óráig labdarúgó-mérkőzés lesz helyi résztvevőkkel, rendeznek kosárlabdabüntető-dobó és pingpongversenyt is.

Vassurány

A Schilson-kastélyban július 23-án, szombaton 15 órakor Dalostalálkozó lesz. Szereplők: Nyisztor Tinka és Szent István Imakör, Aranypatak Asszonykórus, Répcementi Férfikar, Keltike Énekegyüttes, Egyházasrádóci Népdalkör, Gyöngyvirág Kórus, Őszi Rózsák Kórusa, Perenyei Hagyományőrző Egyesület, Vassurányért Kulturális Egyesület. 13.30-kor Bognár Szilvia énekművész és csapata ad műsort.

Sorkikápolna

(Alkotmány utca 1.) Július 23-án, szombaton rendezik meg a falu közösségi délutánját. 16 órakor Mező Gábor polgármester mond ünnepi köszöntőt, 16.05-kor Szűcs Tomi rock-klasszikusokat ad elő dobon. 16.45-kor Ismerős Potrék címmel a gyanógeregyei amatőr színjátszó csoport előadását láthatjuk. 17.15-kor a Sorokpolányi Szivárvány Asszonyklub ad műsort. 17.30-kor az Ungaresca Táncegyüttes lép fel. 18 órakor Mező Gábor polgármester köszönti a 2019 után beköltözött embereket, majd átadja a „Sorkikápolna-emléklapokat”. 18.15-kor kezdődik a vacsora, közben Gyöngyöshermán Szentkirályi Polgári Kör Népdal- és Nótaköre gondoskodik a jó hangulatról, utána tombolasorsolás lesz. 19.45-kor Regős-Foki Veronika színművésznő ad műsort. 20.30-kor a sztárvendég, Postás Józsi lép fel. 21.30-tól az utcabálban Türk Attila „FuSher” zenél. Napközben a gyermekeknek lesz arcfestés és csillámtetoválás, lufihajtogatás, pónilovaglás, légvár.

Pankasz

Július 23-án, szombaton családi napot rendeznek tánccal, zenével. Minden korosztályt megszólítanak a programok, amelyek sora 16 órakor kezdődik a közösségi színtér udvarán. Lesz veteránautó-bemutató, a gyerekeknek Rosta Géza ad műsort, indiai tánccal fellép Francsics Viki, ott lesznek a körmendi zumbások, az esti muzsikáról a Fantasy duo gondoskodik.

Fűzfa Balázs

Forrás: Unger Tamás

Celldömölk

A Soltis Lajos Színház július 23-án, szombaton Soltis-terasz – szabadtéri családi délutánt rendez, ahol színházi, irodalmi és zenei programokat kínálnak kicsiknek és nagyoknak. 16 órakor Tündérszép Ilona és Árgyélus Királyfi – zenés-mesés utazás csillagok között (szabadtéri változat). 18 órakor Szabadság, szerelem, irodalom címmel mutatja be a Kemenesalja költőit – Berzsenyi Dánielt, Petőfi Sándort, Weöres Sándort – Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi docens. Versmondóként közreműködik: Rozmán Kristóf.

KIÁLLÍTÁS

Szombathely

Az Iseumban július 23-án 15 órától ingyenes tárlatvezetést tart Nagy Diána „Csörgésére megáradt a Nílus – Az egyiptomi újév” címmel. Egyiptom határát július második felében érte el az a hatalmas árhullám, amely Afrika belsejéből indult, és a nyári nagy esőzések révén termékeny iszappal és az elragadott zöldnövényzetből álló lombtrágyával termékenyítette meg minden évben Egyiptom földjét. Az áradást hitük szerint Isis istennő, a Természet Anyja, az egyiptomi panteon legfontosabb női istensége idézte elő csörgőjének, a sistrumnak megrázásával. Az áradás megindulása hatalmas ünneppé vált: ez volt ugyanis az egyiptomi újév napja, amely a mai kalendárium szerint általában július 20-ra vagy az ahhoz közeli napokra volt tehető.

A Savaria Múzeumban – amely kedd–vasárnap 10–18 óráig van nyitva – Sisi királynéról szóló tárlat látható augusztus 28-áig. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Móra Ferenc Múzeum nagy sikerű szegedi kiállítása után most a Savaria Múzeum vállalkozik arra, hogy a magyarok kedvenc királynéjának alakját közelebb hozza a látogatókhoz, és tovább árnyalja a történelmi tanulmányok és a popkultúra nyomán megismert képet. A kiállítás eredeti műtárgyak – Sisi piperetükre, cipője, medalionja – segítségével igyekszik Sisi eseménydús életének és öntörvényű személyiségének változatos jellemzőit bemutatni. Itt van annak a ruhaderéknak a hiteles másolata is, amelyet királyné az őt ért halálos merénylet napján viselt 1898-ban Genfben. Körülbelül harminc olyan tárgy van, amihez Sisi személyesen is hozzáérhetett, a többi pedig szorosan hozzá köthető. A gyönyörű ruharekonstrukciókat Czédly Mónika készítette. A tárlat újraalkotásakor a Vas megyei múzeumok gazdag anyagából is válogathattak a kurátorok.

A székesegyház melletti Romkert csak vezetéssel látogatható, az alábbi időpontokban: csütörtök–szombat: 10.30; 14.30; 16 órakor. A Berzsenyi Dániel Könyvtárban a Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesületének kiállítása tekinthető meg augusztus 27-éig a könyvtár nyitvatartási idejében.

A Smidt Múzeum kedd– szombat 10–17 óráig van nyitva. Dr. Smidt Lajos, nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos magángyűjteményében számos történelmi személyiséghez és művészhez kötődő emlék található: bútorok, festmények, üvegek, porcelánok, ötvösművek, hangszerek, kéziratok, viselettörténeti anyag és óragyűjtemény várja a múzeumlátogatókat.

A Szombathelyi Képtár kedd–vasárnap 10–17 óráig tart nyitva. Szövött, hurkolt és nyomott anyagok című kiállítása válogatás a képtár iparitextil-gyűjteményéből (1973–1988). Emléket állít a Vas megyében egykor igen jelentős textiliparnak, amely mára szinte teljesen eltűnt, és elhivatott, tehetséges tervezői a magánszférába kényszerültek. A lakástextilek, valamint a ruhaiparban használt kelmék bepillantást engednek a 70-es és 80-as évek mintatrendjébe – ez a most nagyon divatos és szívesen viselt retró –, jellemző szálhasználatába, érzékeltetve egyúttal a mesterséges és természetes alapanyagok arányának változását is. A falra függesztett és térbe belógatott mintadarabok most először láthatók kiállításon.

Kőszeg

A Jurisics-várban keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogathatók a tárlatok, ezeken kívül a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket pedig a földszinten játszósarok, íjászat várja.